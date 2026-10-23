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Studenti vs. Vučić. Srbsko míří k volbám, do ulic vyšly statisíce lidí

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  10:50
Srbsko v neděli v předčasných volbách vybere nový parlament. Rozhodne se v nich o tom, zda se Aleksandaru Vučičovi podaří setrvat u moci i po nedávném odchodu z prezidentské funkce. Hlavním vyzyvatelem Jednotného Srbska, jehož dominantní silou je Vučičova Srbská pokroková strana (SNS), se stalo studentské hnutí, které stojí již téměř dva roky v čele protivládních protestů.

Vučić koncem září rezignoval a oznámil, že se v předčasných parlamentních volbách, které vypsal krátce předtím, postaví do čela kandidátky Jednotného Srbska s ambicí být příštím premiérem. Jeho druhý prezidentský mandát by skončil v první polovině příštího roku a ucházet se o další už mu ústava neumožňovala.

Bělehrad zaplavily davy lidí podporující v blížících se předčasných parlamentních volbách studentské hnutí. V metropoli uspořádal závěrečné shromáždění aké bývalý prezident Vučić. (22. října 2026)
Bělehrad zaplavily davy lidí podporující v blížících se předčasných parlamentních volbách studentské hnutí. V metropoli uspořádal závěrečné shromáždění aké bývalý prezident Vučić. (22. října 2026)
Bělehrad zaplavily davy lidí podporující v blížících se předčasných parlamentních volbách studentské hnutí. V metropoli uspořádal závěrečné shromáždění aké bývalý prezident Vučić. (22. října 2026)
Bělehrad zaplavily davy lidí podporující v blížících se předčasných parlamentních volbách studentské hnutí. V metropoli uspořádal závěrečné shromáždění aké bývalý prezident Vučić. (22. října 2026)
Bělehrad zaplavily davy lidí podporující v blížících se předčasných parlamentních volbách studentské hnutí. V metropoli uspořádal závěrečné shromáždění aké bývalý prezident Vučić. (22. října 2026)
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Předčasné parlamentní volby se konají po bezmála dvou letech protivládních protestů. Ty začaly demonstracemi vedenými studenty, kteří požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí z listopadu 2024 v Novém Sadu, kde po pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Protesty přerostly v širší hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a konec toho, co organizátoři označují za Vučičův režim.

Vučić je v Srbsku u moci od roku 2012 a je považován za hegemona srbské politiky. S přehledem vyhrál v prezidentských volbách v roce 2017 a 2022, podle kritiků se však hlasování nekonalo za férových podmínek.

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Domácí i zahraniční kritici jej viní z omezování médií a opozice. V žebříčku svobody médií organizace Reportéři bez hranic (RSF) Srbsku letos patří 104. pozice z celkových 180 a je nejhorší v regionu zahrnujícím Evropskou unii a Balkán. Pozice Srbska v Indexu vnímání korupce za rok 2025 byla nejhorší za dvě desetiletí, napsala agentura Reuters.

Studenti vyzývají Vučiče k souboji

Členové studentského hnutí a další významní Vučičovi odpůrci se podle nevládních organizací stávají cílem kybernetických útoků nebo je proti nim nasazován pokročilý špionážní software, jako je například v Izraeli vyvinutý Pegasus. Srbské úřady to popírají.

V zahraniční politice Vučić prosazuje spolupráci jak s Evropskou unií a Spojenými státy, tak s tradičním partnerem Ruskem a také Čínou.

Studentské hnutí představilo vlastní kandidátku, kterou po téměř dvou letech demonstrací vstoupilo do přímého politického střetu s Vučičovým vládním táborem. Charakteristickým rysem kandidátky, kterou podpořila část parlamentní i neparlamentní opozice, je absence veřejně známých osobností či výrazných politických tváří. V jejím čele stojí kardiolog Ilija Srdanović.

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Program se zaměřuje na boj proti korupci, nezávislost institucí a podporu vzdělávání. Palčivým zahraničněpolitickým otázkám, jako jsou nezávislost Kosova či protiruské sankce, se decentralizované hnutí v kampani vyhýbalo.

Vučić stavěl kampaň především na solidním hospodářském růstu Srbska a konkrétních investicích do infrastruktury a veřejných služeb, včetně zvyšování mezd a důchodů. Současně vykresluje studenty jako hrozbu pro stabilitu země a sebe jako lídra, který jako jediný dokáže zajistit její další rozvoj.

Srbsko před volbami zaplavily protesty

Agentura AP píše, že před nedělními volbami je atmosféra v Srbsku napjatá a panují obavy, že pokud bude výsledek těsný, prohlásí se obě strany za vítěze.

Až statisíce lidí přišly ve čtvrtek večer do centra Bělehradu vyjádřit podporu studentskému hnutí. Davy lidí proudily na náměstí Slavija v centru metropole Bělehradu a zaplnily také ulice v okolí. Demonstranti doufají, že po volbách zmizí strach, vydírání a nespravedlnost. Mluví také o tom, že lidé chtějí změnu, nebo že poprvé za několik dekád cítí naději.

Podpora studentského hnutí od začátku protestů předloni v listopadu rostla. Jejich volební Studentská kandidátka se v průzkumech veřejného mínění téměř vyrovnává kandidátce Jednotné Srbsko, jehož dominantní silou je Vučičova pravicová Srbská pokroková strana (SNS), a to navzdory přísné kontrole vládnoucích populistů nad mainstreamovými médii a všemi institucemi v zemi.

V srbské metropoli uspořádal závěrečné shromáždění své uskupení také Vučić, který později v rozhlasu řekl, že očekává „tvrdý, nejistý boj“.

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