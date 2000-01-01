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Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase vylovili německou vojenskou motorku i s lidskými pozůstatky.
Autor: Profimedia.cz
Německého vojenského motocyklu DKW NZ 350-1 z druhé světové války si všimli lidé, kteří o víkendu procházeli přes Batthyányho náměstí v Budapešti.
Autor: Profimedia.cz
Kolemjdoucí si všimli napřed vidlic trčících nad stále nižší vodní hladinou. Přivolaní odborníci z muzea vojenské historie při ministerstvu obrany jej pak s pomocí hasičů vyzvedli a odvezli k prozkoumání.
Autor: Profimedia.cz
Následně zjistili, že je motorka na léta strávená ve vodě poměrně dobře zachovalá. „Vážnější koroze je patrná na těch částech, které kolísání hladiny vody periodicky vynášelo na povrch,“ uvádí muzeum na Facebooku.
Autor: Profimedia.cz
Motocykl však ve vodě nebyl sám, naopak. Přímo naproti maďarskému parlamentu ležela celá vojenská „skládka“. Experti tam našli miny TMi–35, ruční granáty a zbytky dělostřeleckých granátů, stejně jako německou a ruskou pěchotní munici, zvířecí kosti a keramiku.
Autor: Profimedia.cz
Pod motorkou, která ve vodě nabrala váhu až 200 kilogramů, pak Maďaři odkryli další nález. A sice ostatky několika vojáků. Po vyhodnocení, že se jednalo pravděpodobně o členy nacistické armády, si případ převzal Německý výbor pro správu válečných hrobů.
Autor: Profimedia.cz
Nacisté po sobě zanechali „dárek“ i o pár set kilometrů dál, nedaleko srbské přehrady Djerdap II (Železná vrata). A tentokrát záměrně.
Autor: ČTK
Loď, která se uprostřed léta vynořila na dně vysychajícího koryta Dunaje, totiž měla posloužit jako „val“ před postupující sovětskou armádou.
Autor: ČTK
Aby německý admirál zpomalil postup Sovětů, nařídil potopit vysoké desítky válečných lodí. Možná až dvě stě.
Autor: ČTK
První trosky černomořská flotily nacistického Německa se z Dunaje začaly vytahovat už před dvěma lety. Potopené lodě totiž nejsou jen artefakty, ale skutečnou překážkou. I po osmdesáti letech bránily lodní dopravě.
Autor: ČTK
To samozřejmě platí pro normální výšku hladiny Dunaje. Odhaduje se, že srbská ekonomika ročně kvůli zúžené plavební dráze řeky utrpí ztráty ve výši přibližně pěti milionů eur, uvedla stanice ntv.
Autor: ČTK
Vytahování desítek vraků bude pokračovat i nadále, některé však mohou být dodnes naloženy municí, což delikátní práci dál ztěžuje. Alespoň v tomto ohledu může klesající říční hladina pomoci.
Autor: ČTK