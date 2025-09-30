Srbové útoky na mešity a synagogy rozeštvávali Evropu. Sloužili cizí zemi

Autor: ,
  10:17
Srbská policie ve spolupráci s tajnou službou BIA zatkla skupinu 11 srbských občanů podezřelých z toho, že prováděli vandalské útoky na náboženské a jiné objekty ve Francii a Německu. Obviněni jsou mimo jiné z práce pro cizí zpravodajskou službu.
Vůz srbské policie (ilustrační foto)

Vůz srbské policie (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

Mešita v Paříži, před kterou byla nalezena prasečí hlava. (9. září 2025)
Policisté operují před synagogou v centru Berlína, na kterou dvojice neznámých...
Mešita v Paříži, před kterou byla nalezena prasečí hlava. (9. září 2025)
Prasečí hlava s nápisem „Macron“, nalezená před jednou z pařížských mešit. (10....
13 fotografií

Členové skupiny podle obžaloby stavěli prasečí hlavy před mešity, potřísnili zelenou barvou muzeum holokaustu, několik synagog a židovskou restauraci a vylepovali plakáty s „genocidním obsahem“. Obviněni jsou z rasové i jiné diskriminace, ale také ze špionáže.

Vepřové hlavy byly nalezeny před několika pařížskými mešitami 9. září. Nálezy vyvolaly bouřlivé reakce, představitel pařížské Velké mešity incidenty označil za novou a smutnou etapu v nárůstu nenávisti vůči muslimům. Šéf pařížské policie tehdy nevyloučil možnost, že za činy stojí cizí moc s cílem destabilizovat Francii. Francie v minulosti obviňovala Rusko z pokusů o šíření nepokojů. V souvislosti s vandalskými útoky na židovské objekty byly již v květnu zatčeni ve Francii tři Srbové.

Prasečí hlavy u mešit ve Francii měly zvýšit napětí. Stopa vede na východ Evropy

„Existuje důvodné podezření, že podezřelý, který je na útěku, jednal podle instrukcí cizí zpravodajské služby a na území Republiky Srbsko organizoval a cvičil skupinu srbských občanů,“ citoval magazín Vreme z pondělního prohlášení srbského ministerstva vnitra.

Skupina podle něj měla za cíl ve Francii a Německu „podněcovat nenávist, diskriminaci a násilí“ na základě rasy, barvy pleti, náboženství, národnosti a etnického původu. Aktivní byla podle ministerstva od dubna do září tohoto roku.

Srbské ministerstvo neuvedlo, ve prospěch čí zpravodajské služby skupina pracovala.

Rusko dostalo v Moldavsku přes prsty a teď laje: Západ falšuje volby lépe než my

Minulý týden zatkla srbská policie dva lidi pro podezření, že organizovali výcvik pro demonstranty. Měl je podle ní připravit na střet s policií v souvislosti s nedělními parlamentními volbami v Moldavsku, které vyhrála proevropská Strana akce a solidarity (PAS) prezidentky Maii Sanduové. Ta obvinila Rusko z placení stovek lidí za účelem destabilizovat situaci v Moldavsku.

Srbsko je kandidátem na vstup do Evropské unie, současně však udržuje přátelské vztahy s Moskvou a značná část Srbů vnímá Rusko pozitivně. Prezident Aleksandar Vučić zároveň v minulosti kritizoval ruské snahy o verbování srbských vojáků do bojů proti Ukrajině.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Masér souzený za znásilnění a sexuální nátlak přiznal vinu

Pražský masér Richard Pobiš, který čelí obžalobě ze znásilnění, sexuálního útoku a nátlaku vůči klientkám, v úterý u soudu přiznal vinu. Při masážích a fyzioterapiích sexuálně napadl 26 žen. Uvedl,...

30. září 2025  10:14,  aktualizováno  10:37

Budu vraždit. Deváťák plánoval masakr ve své škole, dostal roční trest

Na jeden rok poslal v úterý Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého žáka základní školy v děčínské části Březiny, jenž letos v únoru vyhrožoval, že ve škole bude vraždit. Zároveň mu uložil...

30. září 2025  9:55,  aktualizováno  10:24

Sedmý den Dozimetru. Kučera z DPP mění předchozí výpověď, soudce zvyšuje hlas

Aktualizujeme

Úterní jednání v hlavním líčení kauzy Dozimetr znamená již sedmý den celého procesu. Stejně jako v pondělí, také nyní vypovídá Dalibor Kučera, bývalý šéf právního odboru Dopravního podniku hlavního...

30. září 2025  7:24,  aktualizováno  10:18

Srbové útoky na mešity a synagogy rozeštvávali Evropu. Sloužili cizí zemi

Srbská policie ve spolupráci s tajnou službou BIA zatkla skupinu 11 srbských občanů podezřelých z toho, že prováděli vandalské útoky na náboženské a jiné objekty ve Francii a Německu. Obviněni jsou...

30. září 2025  10:17

Vláda schvaluje návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Návrh státního rozpočtu na příští schvaluje vláda, Do konce září ho musí poslat do Sněmovny. Ministerstvo financí na konci srpna navrhlo rozpočet na rok 2026 se schodkem 286 miliard korun. Jeho...

30. září 2025  5:35,  aktualizováno  10:15

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scénárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

30. září 2025  10:15

Za vraždu svého pětiletého syna a otce dostal muž doživotí v detenčním zařízení

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

30. září 2025  9:59,  aktualizováno  10:12

Machinace za 72 milionů a úplatkářství. V havířovské bytové kauze padla obžaloba

V první větvi kauzy havířovských bytů státní zástupce Vojtěch Pospíšil obžaloval sedm lidí a tři firmy za machinace s veřejnými zakázkami. Za pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným...

30. září 2025  10:06

Z vraždy ženy v Litvínově policie obvinila jejího partnera zadrženého v Praze

Z víkendové vraždy ženy v Litvínově na Mostecku policie obvinila pětapadesátiletého ženina partnera. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení muži hrozí až 18 let...

30. září 2025  9:54

Nejvyšší soud potvrdil trest Netíkovi za schvalování ruské agrese

Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání Jakuba Netíka, a potvrdil tím již dříve uložený podmíněný trest za schvalování zločinu proti míru. Netík na internetu opakovaně obhajoval ruskou agresi vůči...

30. září 2025  9:52

AURES Holdings a.s.
Pracovník podpory prodeje (A14321)

AURES Holdings a.s.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč

Dalších 33 110 volných pozic

Richard Brabec

Hejtman Ústeckého kraje, poslanec a někdejší studentský aktivista Richard Brabec prošel po sametové revoluci několika politickými stranami a funkcemi. V letech 2014 až 2021 byl ministrem životního...

29. ledna 2014  14:14,  aktualizováno  30.9 9:42

VIDEO: Ukrajinci sestřelili dronem ruský vrtulník, v plamenech se zřítil na zem

Na ukrajinské frontě byl zaznamenám první potvrzený případ, kdy se maličkým dronem za pár stovek dolarů podařilo sestřelit bojový vrtulník v hodnotě několika milionů dolarů. Stroj Mi-8 klesl v...

30. září 2025  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.