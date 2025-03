Srbská opozice v parlamentu zapálila dýmovnice, poslankyni trefili lahví do hlavy

Protestní hnutí vedené stávkujícími vysokoškolskými studenty vyvolalo neštěstí ve městě Novi Sad, kde loni 1. listopadu při pádu betonového přístřešku před nádražím zahynulo patnáct lidí. Organizátoři viní vládu z korupce a nepotismu, což podle nich zapříčinilo nekvalitní stavební práci na nedávno zrekonstruované střeše.

Vláda obvinění odmítá, v souvislosti s neštěstím však 28. ledna premiér Vučević rezignoval. Parlament dosud jeho rezignaci formálně nepřijal a kabinet tak vládne v takzvaném technickém mandátu. Podle srbské ústavy to mimo jiné znamená, že kabinet nesmí navrhovat parlamentu nové zákony.

Incident s dýmovnicemi se odehrál poté, co poslanci hlasy vládnoucí koalice schválili program schůze s dvaašedesáti body. Opozice tvrdí, že projednávat by se mělo pouze přijetí demise Vučevičovy vlády a také novela zákona o vysokých školách, která vychází vstříc některým požadavkům protestujících studentů.

Kromě zapálení dýmovnic opozice v jednacím sále rozvinula transparenty, na nichž vyjadřovala podporu studentům a vyzvala k „pádu režimu“ prezidenta Aleksandara Vučiče, který je určující postavou na srbské politické scéně.

Sálem létaly láhve vody, přičemž jedna zasáhla do hlavy poslankyni za vládní Srbskou pokrokovou stranu (SNS), informovala stanice N1. Podle předsedkyně Skupštiny Any Brnabičové musela být poslankyně odvezena do nemocnice. Uvedla také, že opozice se chce chopit v Srbsku moci s pomocí násilí.

Vučić a jeho SNS jsou v Srbsku u moci od roku 2012. Nejnovější protesty vyvolané tragédií v Novém Sadu jsou odrazem širší nespokojenosti s prezidentem a jeho vládou, kterou část společnosti vidí jako čím dál více autoritářskou a podléhající korupci.

Masové demonstrace se v nedávné minulosti uskutečnily v Srbsku také v souvislosti s chystanou těžbou lithia v zemi či po dvou hromadných vraždách, které si předloni vyžádaly celkem devatenáct obětí.