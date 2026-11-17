Poslanci nejprve zvolí předsedu parlamentu, jeho zástupce a různé orgány. Do nástupu nového kabinetu zůstává ve funkci vláda SNS a jejích spojenců, byť pouze v takzvaném technickém mandátu.
Studentská kandidátka má ve 250členném parlamentu 140 zákonodárců, zatímco SNS drží 103 křesel. Zbývajících sedm křesel patří stranám, které zastupují etnické menšiny v Srbsku. Vučić, který v uplynulých 14 letech zastával funkce ministra obrany, předsedy vlády a prezidenta, bude nyní jedním z opozičních poslanců.
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Stovky příznivců před parlamentem vítaly nově zvolené poslance, zatímco příchod zástupců SNS se setkal s bučením a pískáním. Mezi poslanci zvolenými za hnutí jsou převážně učitelé, profesoři a další odborníci, kteří ale mají malé či žádné politické zkušenosti. Podle médií strávili několik dní nácvikem a přípravou na zasedání, kde budou čelit zkušeným opozičním poslancům známým agresivními slovními útoky na oponenty.
Studentské hnutí slíbilo rozsáhlé reformy, včetně zlepšení systému zdravotní péče, posílení vzdělávání a zdvojnásobení rozpočtu na obranu. Podle AFP bude muset také najít rovnováhu mezi historicky úzkými vazbami Srbska na Rusko a dlouhodobým cílem vstoupit do Evropské unie, stejně jako řešit vztah se svou bývalou provincií Kosovem. Bělehrad totiž jeho nezávislost vyhlášenou v roce 2008 neuznává.
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Srbsko musí do 27. prosince také uspořádat předčasné prezidentské volby, jejichž datum zatím nebylo stanoveno. Důvodem je Vučičova zářijová demise na prezidentský post, kterou někdejší hegemon srbské politiky podal ve snaze vyhrát předčasné parlamentní volby a stát se novým premiérem.
Vučić byl u moci od roku 2012 a jeho kritici jej vinili z omezování médií a opozice. Jeho pozicí otřáslo neštěstí z předloňského listopadu, kdy v Novém Sadu na severu země kvůli pádu nádražního přístřešku zemřelo 16 lidí. To vyvolalo protivládní demonstrace vedené studenty, kteří požadovali vyvození odpovědnosti. Protesty přerostly v širší hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a konec toho, co organizátoři označovali za Vučičův režim.