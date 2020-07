Lídři Srbska a Kosova obnovili jednání, oba si ale stále trvají na svém

13:00 , aktualizováno 13:00

Vrcholní představitelé Srbska a Kosova v neděli obnovili rozhovory o normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi. Srbský prezident Aleksandar Vučić a kosovský premiér Avdullah Hoti se spojili prostřednictvím videokonference 20 let poté, co Bělehrad vyslal do Kosova, součásti tehdejšího zbytku Jugoslávie, své vojáky, aby potlačili separatistické povstání kosovských Albánců.