Srbové si připomínají výročí tragédie v Novém Sadu, Vučić se omluvil za urážky

Příčina tragédie z loňského 1. listopadu se stále vyšetřuje, ale přesto událost vyvolala protesty, které trvaly takřka celý uplynulý rok. Sobotní masivní vzpomínková demonstrace má být potvrzením sílících opozičních požadavků na zásadní změny v balkánské zemi.
Protestní hnutí požaduje mimo jiné předčasné volby a demokratické reformy. Mandát prezidenta i parlamentu přitom končí v roce 2027.
Prezident Vučić pohrozil hromadným zatýkáním, pokud se v sobotu demonstranti uchýlí k násilí. Většina protestů přitom byla dosud pokojná a občasné incidenty způsobili spíše Vučičovi příznivci.
Podle agentury AP se očekává, že se v sobotu lidé shromáždí na několika samostatných demonstracích po celém Novém Sadu. Tato taktika má údajně ztížit policejní zásah.
Vučič, který v minulosti demonstranty neváhal označit za teroristy – aby je poté vyzval k dialogu – opakuje, že za protesty stojí zahraniční mocnosti, neupřesnil ale které.
Vučić se omluvil za slova o nacistech
V pátek se prezident omluvil studentům za to, že je častoval urážkami, když o nich mimo jiné opakovaně hovořil také jako o nacistech, kteří chtějí zničit srbský stát.
Ve svém projevu Vučić řekl, že si přeje, aby sobotní výročí smrti 16 lidí proběhlo v klidu a aby poté ti, kteří protestují proti úřadům, přišli k jednacímu stolu. Vučić zároveň uvedl, že chápe hněv lidí, protože ti, kteří jsou zodpovědní za zřícení střechy nádraží v Novém Sadu, dosud nebyli identifikováni. Rodinám obětí vyjádřil soustrast.
Tragédie z 1. listopadu loňského roku přivedla do ulic nejprve jen tisícovky lidí, postupně protesty nabyly na síle. Letos v polovině března se v Bělehradě na jedné z nejmohutnějších demonstrací v moderních srbských dějinách sešlo několik stovek tisíc lidí.
Vučić v reakci mobilizoval své příznivce a objevily se případy, kdy lidé spojovaní s vládnoucí mocí napadali demonstranty. V létě se pak demonstranti opakovaně střetli s bezpečnostními složkami a policisté proti nim používali slzný plyn a zábleskové granáty.
17. srpna 2025