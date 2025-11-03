Volby do srbského parlamentu se měly původně konat v roce 2027. Prezident však v neděli při návštěvě rozestavěného fotbalového stadionu v Bělehradě slíbil, že se uskuteční ještě před koncem standardního volebního období. O konkrétním termínu prý rozhodnou „příslušné úřady“.
„Demokracie není ničí monopol – je odpovědností všech,“ řekl Vučić podle polské televize TVP. Ta s odkazem na srbské analytiky uvádí, že se prezident uspíšením voleb snaží nejen uklidnit vášně, které už rok otřásají srbskou společností, ale i přeskupit síly ve vládní Srbské pokrokové straně (SNS) či resetovat vztahy s opozicí s ohledem na obnovené rozhovory s Evropskou unií.
Desetitisíce Srbů si připomínají výročí tragédie v Novém Sadu, Vučić se omluvil
Nebývalé protesty vyvolalo neštěstí na nádraží ve městě Novi Sad, kde se na čekající lidi zřítila betonová střecha. Tragédie, při níž zemřelo šestnáct lidí, přivedla do ulic nejprve jen tisícovky lidí, postupně však protesty nabyly na síle.
Letos v polovině března už se v Bělehradě na jedné z nejmohutnějších demonstrací v moderních srbských dějinách sešlo několik stovek tisíc lidí. Ti obviňují vládu z korupce a obcházení pravidel, včetně bezpečnostních zásad při rekonstrukci nádraží. Příčina tragédie se nicméně stále vyšetřuje a policie obvinila třináct lidí.
Vučić v posledních dnech volí smířlivější tón vůči účastníkům demonstrací. Omluvil se za to, že je v minulosti například označil za teroristy nebo nacisty, kteří chtějí zničit srbský stát. „Má omluva byla upřímná, nikoliv proto, že bych se bál nebo chtěl někoho potěšit, ale proto, že chci změnit atmosféru v naší společnosti. Podávám ruku těm, kteří smýšlejí jinak,“ řekl.
Srbsko je na kraji revoluce. Vučić rozhání blokádu ulic a děkuje chápavému Rusku
První výročí neštěstí prý považuje za „chvíli národní jednoty“ a ocenil, že si jej lidé připomněli „mírumilovně a důstojně“. Demonstrace nicméně neustávají a hned v neděli se Vučičovi odpůrci střetli s jeho příznivci před budovou parlamentu v Bělehradě. Obě skupiny odděloval policejní kordon, aby zabránil dalšímu násilí.
Večer pak začaly mezi oběma tábory létat světlice i lahve. Mezi protivládními demonstranty stála i Dijana Hrka, matka jedné z obětí tragédie v Novém Sadu. Žena o víkendu začala držet hladovku a požaduje, aby za tragédii někdo vyvodil odpovědnost – nikdo totiž za smrt jejího syna Stefana a patnácti dalších lidí nebyl odsouzen.
Právě Hrka v neděli mezi jinými vyzvala Vučiče, aby uspořádal předčasné volby a „čelil lidem místo toho, aby se schovával za mocí“, píše portál Novinite. „Budu stávkovat až do konce, svého či jejich. Vláda se chová, jako bych byla nějaký válečný zločinec nebo terorista. To se lídři tohoto státu bojí svobodné matky?“ ptá se žena. Dodává, že je přesvědčená, že „lid Srbska je při ní“.