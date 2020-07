Obyvatele Bělehradu rozlítil zákaz vycházení, v ulicích se střetli s policií

7:21 , aktualizováno 7:21

Tisíce lidí v úterý večer demonstrovaly v srbském Bělehradě. Do ulic vyšli poté, co premiér Alexandar Vučić kvůli zhoršení epidemické situace ohlásil pro obyvatele hlavního města víkendový zákaz vycházení. Část demonstrantů se střetla s policií, skupina lidí dokonce krátce pronikla do budovy parlamentu. Policisté poté použili slzný plyn.