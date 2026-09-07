V Bělehradě pohřbívají válečného zločince Mladiče, ve frontě k rakvi čekají davy

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Mladić zemřel 27. srpna ve vězení v nizozemském Haagu, a to ve věku 84 let. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si tam odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v devadesátých letech.
Zemřel ve vězeňské nemocnici poté, co v posledních měsících prodělal několik mrtvic. Bělehrad i Mladičova rodina dříve žádaly jeho propuštění ze zdravotních důvodů, žádost však byla zamítnuta s odůvodněním, že vězeň má přístup k řádné lékařské péči.
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Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně. Ta si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů.
Někdejší velitel bosenskosrbské armády si vysloužil přezdívku „bosenský řezník“. Mnoho Srbů ho nicméně nepřestalo chovat v úctě. Srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić proto oznámil, že se jeho resort postará o převoz Mladičova těla do země a že mu Srbsko uspořádá pohřeb s nejvyššími vojenskými a státními poctami.
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Pieta za válečného zločince Mladiče přilákala stovky lidí. Dovnitř se všichni nevešli
Už v sobotu přišlo zhruba 300 lidí do vojenského areálu v Bělehradě na pamětní obřad. V prvních řadách seděla například Mladičova žena Bosiljka nebo syn Darko. Desítky dalších příznivců se shromáždily před budovou. Někteří příznivci nesli vlajky nebo oblékli trička s vyobrazením odsouzeného zločince v uniformě a nápisem „Srbský hrdina“.