V Srbsku vjelo už potřetí auto do demonstrantů. Ti dál pochodují zemí

Řidič v Bělehradu najel do demonstrantů pokračujících v poklidných protivládních protestech, a lehce zranil mladou ženu. Je to třetí obdobný incident za poslední týdny. Stovky studentů v rámci protestů pokračují v pochodu do města Novi Sad, kde v listopadu pád betonového přístřešku u nádraží zabil 15 lidí, což spustilo demonstrace.