Prezidentský mandát by mu skončil v první polovině příštího roku. O další funkční období už kandidovat nemohl. Do parlamentních voleb se zapojí také studenti, kteří Vučiče v posledních dvou letech ostře kritizují.
Srbský prezident Vučić rezignoval. Zemi čekají předčasné volby
Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii
Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...
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Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
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Srbský prezident Vučić rezignoval. Zemi čekají předčasné volby
Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli rezignoval na svou funkci, čímž otevřel cestu k předčasným prezidentským volbám. Šestapadesátiletý Vučić, který byl prezidentem od května 2017, chce na...
Jsou sekty nebezpečné? Podobný scénář může nastat i ve skautu, líčí religionistka
Sekta. Slovo, které v mnohých z nás vyvolává pocit strachu, manipulace a zneužívání. Myšlenku na oběti, jež se neumějí bránit. Na charismatické vůdce, co se přiživují na „slepé“ víře svých...
Za českými koláči a polkou do Nebrasky. Jak se žije v českém hlavním městě USA
Malé městečko na jihovýchodě Nebrasky, kde vedle sebe na domech a sloupech visí české a americké vlajky. Na ulici ani noha. Všeobjímající ticho narušují jen ampliony na rohu řeznictví, z nichž se...
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Papež Lev XIV. při návštěvě francouzského poutního místa Lurdy ostře odsoudil legalizaci lékařsky asistovaného umírání. Označil ji za „falešný soucit“ a zdůraznil, že podle katolického učení je třeba...
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V panelovém domě v pražských Nuslích vypukl v neděli večer požár. K události v Kotorské ulici vyjížděli hasiči kolem 18:00 a vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Oheň zasáhl byt v...
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Sjel z D5 u Mlýnce na Tachovsku do betonového žlabu. Letěl pro něj vrtulník
Nehoda osobního auta zkomplikovala v neděli odpoledne dopravu na dálnici D5 u Mlýnce na Tachovsku. Vážně zraněného řidiče přepravil vrtulník do nemocnice, kde mu zajistili odběr krve. Kvůli zásahu a...
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Slovensku by svědčila vojenská neutralita, opakuje Fico. Závazky v NATO prý dodrží
Slovenský premiér Robert Fico po roce a čtvrt opět řekl, že jeho zemi by svědčila vojenská neutralita. Závazky vyplývající z členství v Severoatlantické alianci, do které země vstoupila v roce 2004,...
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Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) znovu na Pražském okruhu dnes v noci ve 23:00 úplně zastaví provoz, kvůli instalaci posledního nosníku mostu mezi sjezdu na Ořech a do ulice k Barrandovu.
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Více než čtvrtina mladých lidí spí během školního roku průměrně jen pět až šest hodin denně, středoškoláci jsou na tom ještě hůře než vysokoškoláci. Na odpočinek nemají mladí z generace Z čas kvůli...