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Srbský prezident Vučić rezignoval. Zemi čekají předčasné volby

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  20:18
Srbský prezident Aleksandar Vučić (6. září 2026)

Srbský prezident Aleksandar Vučić (6. září 2026) | foto: Profimedia.cz

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Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli rezignoval na svou funkci, čímž otevřel cestu k předčasným prezidentským volbám. Šestapadesátiletý Vučić, který byl prezidentem od května 2017, chce na konci října kandidovat v parlamentních volbách a ucházet se o post premiéra.

Prezidentský mandát by mu skončil v první polovině příštího roku. O další funkční období už kandidovat nemohl. Do parlamentních voleb se zapojí také studenti, kteří Vučiče v posledních dvou letech ostře kritizují.

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