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Po pádu Vučiče otřásají Srbskem zatčení, rezignace a nová vyšetřování

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  17:46
Dlouholetý lídr přiznal porážku. Aleksandar Vučić nečekaně vystoupil ještě před...

Dlouholetý lídr přiznal porážku. Aleksandar Vučić nečekaně vystoupil ještě před sečtením všech hlasů a prohlásil, že v předčasných volbách zvítězila opoziční Studentská kandidátka. (25. října 2026) | foto: Reuters

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Zatčení, rezignace, přeběhlictví, nová vyšetřování, pokusy o ničení důkazů o protiprávním jednání. Po volební porážce dlouholetého vůdce Aleksandara Vučiče přicházejí ze Srbska zprávy tak rychle, že kdosi vytvořil internetové stránky nazvané Rozpad systému, které pomocí umělé inteligence v reálném čase publikují informace.

Od středoškolských studentů obviňujících ředitele školy, že vyhodil dokumentaci, až po krach banky, kterou místní média spojují s Vučičovou Srbskou pokrokovou stranou (SNS) – srbskou veřejnost více než týden po volbách pohlcují rychle se vyvíjející události.

Mnozí v Srbsku vnímají poněkud chaotické zprávy jako známku toho, že Vučičův pečlivě vybudovaný systém moci se po drtivém vítězství studentského hnutí v předčasných parlamentních volbách z 25. října rychle hroutí.

Vítězové ze Studentské kandidátky se dosud formálně neujali moci ve státní správě, bezpečnostních složkách ani armádě. Zásadní posun v rozložení sil však způsobuje, že se události dávají do pohybu ještě před samotným převzetím moci.

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Navzdory volební porážce vzdorovitý Vučić, nyní označovaný za vůdce opozice, pokračuje v každodenních vystoupeních v médiích, která mu zůstala věrná. Studentské hnutí obviňuje z „revolučního teroru“ a slibuje, že bude bojovat.

V neděli večer Vučić televizi Pink řekl, že „je to samozřejmě těžké pro mou rodinu a pro ty, kteří mě mají rádi, ale jsem připraven na všechno a vydržím cokoli“. Vučić popřel spojení se zločineckým prostředím a prohlásil, že se nebojí možného zatčení, protože proti němu nebudou existovat žádné důkazy.

„Nic nepodepisuji (...) a nic se nenajde,“ řekl. „Nic nemají,“ dodal.

Mezi dosud uvězněnými představiteli jsou Vučičův šéf kriminální policie Marko Kričak a další vysoce postavený policejní činitel. Oba jsou podezřelí ze zneužití pravomoci v souvislosti s vyšetřováním vraždy, která vzbudila značnou pozornost.

K EU se Srbsko zatím nepřipojí. Moskva je náš ochránce a partner, hlásá vítězné hnutí

Kričak nechvalně proslul obviněním, že během protivládních protestů osobně vyhrožoval studentce znásilněním. Kvůli tomuto případu však do vazby vzat nebyl.

V pondělí úřady zadržely také Davora Macuru, majitele soukromé banky Alta, které centrální banka předtím odebrala licenci. Macura je podezřelý z pokusu vynést z bankovního trezoru miliardy dinárů a čelí obvinění ze zneužití pravomoci, uvedli žalobci.

Vítězové voleb mezitím vyzvali státní zástupce a soudce, aby začali dělat svou práci, nebo odstoupili. Stále přitom čekají na sestavení nové vlády.

Za předchozí vlády zůstaly nedokončené desítky vyšetřování možných případů korupce na nejvyšších místech. Patří mezi ně i vyšetřování tragédie na nádraží v Novém Sadu z 1. listopadu 2024, která vyvolala dva roky trvající protikorupční protesty vedené studenty.

Srbská veřejnost nyní čeká, co přinese přezkum některých dlouhodobě otevřených kauz. Studentské hnutí slíbilo, že už žádní lidé nebudou nedotknutelní.

Nejvyšší státní zastupitelství v Bělehradě si v dnešním prohlášení stěžovalo na „atmosféru pronásledování a lynčování“, která zavládla po volbách, a na „otevřený politický tlak ze strany některých společenských a politických aktérů“.

V prohlášení prokuratura uvádí, že cílem toho, co označila za nátlak, je vynutit si rezignace a že o situaci byly informovány mise Evropské unie v Bělehradě a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Státní zastupitelství je zavalené novými oznámeními týkajícími se případů, které sahají od podezření z volebních podvodů až po vyhrožování a násilí proti demonstrantům, novinářům a aktivistům. Úřad pro boj proti organizovanému zločinu zahájil řízení, které má zjistit, zda někteří z těchto lidí nebyli nezákonně sledováni.

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Právník Ivan Ninić v pondělí obvinil představitele ministerstva spravedlnosti a více než tři desítky vězeňských dozorců po celém Srbsku ze „zločinného spiknutí“. Podle něj vězni pod jejich tlakem nebo za úplatu hlasovali pro Vučičovu stranu ve volbách z 25. října.

Ninić předložil snímky obrazovky, které podle něj zachycují internetové konverzace, v nichž si činitelé vyměňovali informace o tom, kolik hlasů se jim podařilo získat. Vučičova SNS v srbských věznicích drtivě zvítězila.

V obci Mali Zvornik na hranici s Bosnou policie zadržela šest lidí podezřelých z toho, že občanům Bosny vydávali falešné doklady o pobytu, aby mohli ve volbách hlasovat pro Vučičovu stranu.

Některá mainstreamová média v Srbsku, která stála v čele Vučičova propagandistického aparátu, se začala přeskupovat jako první.

Média, která dříve Vučiče jednoznačně podporovala, rychle zaujala neutrálnější postoj, zatímco některé televizní stanice zcela zrušily části svého programu a jejich majitelé podle zpráv uprchli ze země. Veřejnoprávní televize RTS obměnila své vedení a omluvila se divákům za neprofesionální zpravodajství.

Některé z hlavních Vučičových hlásných trub, například stanice Informer a Pink, mu však zůstávají věrné a bývalého vůdce denně zvou do svých pořadů.

Ve volbách Srbové volili zástupce do 250členném parlamentu, nikoliv do místních samospráv. Nyní sílí výzvy k vypsání předčasných komunálních voleb.

Vučičova SNS prohrála v hlavním městě Bělehradě i ve většině dalších měst. Dříve přitom ovládala zemi až po úroveň jednotlivých vesnic, s výjimkou jedné městské části v Niši na jihu země.

V celém Srbsku zaměstnanci divadel, muzeí, kulturních sdružení, škol a nemocnic požadují, aby vedoucí pracovníci jmenovaní SNS okamžitě odstoupili.

V Bělehradě ředitel jednoho z gymnázií Ognjen Mrvaljević popřel tvrzení, že vyhazoval důležitou školní dokumentaci, uvedla televize N1. Ve vyjádření, které citovala místní média, řekl, že se pouze zbavoval nepotřebných dokumentů.

„Datum spotřeby“ Vučičovy strany už uplynulo, řekl analytik Slobodan Stupar. „Všechno se zhroutí jako domino,“ dodal.

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