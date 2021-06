Srbská továrna hlásí další explozi, už před týdnem tam vybuchla munice

„Dnes v noci byla slyšet další detonace, po níž byl vidět ze směru od Slobody kouř. Předpokládáme, že opět vypukl požár,“ citovala regionální agentura RINA obyvatele žijící poblíž továrny. Na místě jsou znovu pyrotechnici, policie nevpouští nikoho dovnitř.



Podle veřejnoprávního rozhlasu a televize RTS stoupal dým nad skladem, v němž byly uloženy součástky pro výrobu zapalovačů do dělostřeleckých granátů. Právě tento objekt vybuchnul již v noci na pátek.

Příčina explozí je stále předmětem vyšetřování. Výbuchy si nevyžádaly oběti na životech, podle prezidenta Aleksandara Vučiče však způsobily škody za dva miliony eur (zhruba 50 milionů korun).

Úřady minulý týden uváděly, že do konce týdne chtějí požár uhasit, aby se v pondělí mohli dělníci vrátit do výroby. Ti však byli po nočním výbuchu posláni zpět do svých domovů. Vybuchlý sklad se nachází asi 800 metrů od tovární budovy.