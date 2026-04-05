Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

  12:34aktualizováno  18:17
Srbská armáda a policie našly dva batohy s výbušninami a rozbuškami poblíž plynovodu, jenž vede do Maďarska, uvedl dnes podle agentury AFP srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury MTI na jednání obranné rady nařídil, aby potrubí začala střežit armáda.

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó naznačil, že za incidentem stojí Kyjev, ten naopak viní Moskvu. Šéf opozice Péter Magyar vyjádřil přesvědčení, že jde o akci „pod falešnou vlajkou“, která má vyvolat paniku a zabránit volbám příští týden.

„Právě jsem domluvil se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Srbské úřady objevily u klíčové plynárenské infrastruktury spojující Srbsko a Maďarsko ničivé výbušniny a zařízení potřebné k jejich aktivaci,“ uvedl Orbán na facebooku, kde poznamenal, že se případ vyšetřuje. Podrobnosti neposkytl.

Vučić prohlásil, že bezpečnostní složky našly batohy několik set metrů od plynovodu v oblasti města Kanjiža na severu Srbska a že o tom informoval Orbána. O možných motivech nejsou žádné informace, podotkla AFP. Srbský prezident podle ní řekl, že v případu existují určité stopy, o kterých nyní nemůže hovořit.

Orbánovi tečou nervy. Do volebního finiše povolal svou „černou gardu"

Plynovod Balkan Stream navazuje na plynovod TurkStream, kterým Rusko dodává přes Černé moře zemní plyn do Turecka. Přes Balkán pak komodita proudí mimo jiné do Srbska a Maďarska, které zůstávají na ruském plynu značně závislé. Vučić s Orbánem mají relativně blízko k Moskvě a Reuters dvojici lídrů označuje jako spojence.

Orbán nařídil, aby plynovod TurkStream začala střežit armáda po celé jeho délce na maďarském území, uvedl podle MTI po dnešním mimořádném zasedání obranné rady maďarský ministr zahraničí Szijjártó. Dodal, že jde o „vážný útok na svrchovanost Maďarska“, z něhož nepřímo obvinil Ukrajinu. Ta se podle něj spolu s „Bruselem a jeho partnery“ snaží zamezit dodávkám ruských energetických surovin do Evropy.

Ukrajina uvedla, že s incidentem v Srbsku nemá nic společného. „S největší pravděpodobností jde o ruskou operaci pod falešnou vlajkou, která je součástí závažných zásahů Moskvy do maďarských voleb,“ uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj.

Orbán má eso v rukávu. Může se udržet u vesla, i když volby těsně prohraje

Orbán v únoru zvýšil bezpečnost kolem energetické infrastruktury v zemi, upozorňuje dále Reuters a připomíná, že Budapešť je ve sporu s Ukrajinou kvůli zastavení dodávek ropy přes ropovod Družba. Ten podle Ukrajinců poničily ruské útoky, podle Budapešti ale Kyjev dovoz ropy blokuje z politických důvodů.

Maďarsko za týden čekají parlamentní volby, ve kterých bude Orbán usilovat o pokračování své 16 let trvající vlády a tyto volby pro něj představují dosud největší výzvu. V nezávislých průzkumech veřejného mínění jeho strana Fidesz zaostává za opozičním uskupením Tisza Pétera Magyara.

Magyar na facebooku uvedl, že již několik týdnů dostával informace o chystané operaci „pod falešnou vlajkou“, která by měla zvrátit klesající preference Fideszu a vyvolat paniku mezi Maďary. „Upozorňuji, že nedokáže zabránit volbám příští neděli,“ uvedl s tím, že TISZA v případě svého vítězství vyšetří, kdo byli zadavatelé této „protistátní“ akce. Uvedl také, aniž by předložil důkazy, že akci naplánovali „ruští poradci“ Orbána.

Volební kampaň v Maďarsku je značně vyhrocená. Fidesz označuje opoziční stranu Tisza za proukrajinskou a varuje, že jen vítězství Orbána zajistí, že Maďarsko nebude vtaženo do války. Orbán také tvrdí, že do voleb se snaží zasahovat Kyjev i Evropská unie. Magyar naopak poukazuje na proruské postoje Orbánovy vlády a jeho strany Fidesz. Tisza v případě vítězství slibuje politický obrat, proevropský postoj a změnu poměrů v justici či médiích, které jsou podle opozice pod kontrolou Fideszu.

