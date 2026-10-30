Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel Čech, sdělily úřady. Oběti poznávají podle otisků

Zatím osm rodin dostalo oficiálně informaci o úmrtích svého blízkého při železniční tragédii. Forenzní analytici žádají lidi, kteří pohřešují příbuzné, aby poskytli vzorky DNA. Tři ženy a dva muži byli identifikováni podle otisků prstů.
Podle španělského ministerstva zahraničí je mezi oběťmi či zraněnými přes 40 cizinců z nejméně sedmi zemí, mimo jiné z Mexika, Itálie či Japonska. Potvrzené jsou zatím dvě zahraniční oběti, muž a žena s argentinským občanstvím.
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V jednom z vlaků cestoval i český občan. České ministerstvo zahraničí v pátek potvrdilo, že zemřel. Pracovníci velvyslanectví v Madridu jsou v kontaktu s rodinou zesnulého a poskytují jí veškerou potřebnou konzulární asistenci, uvedl mluvčí české diplomacie Adam Čörgő. Rodině a blízkým vyjádřilo ministerstvo upřímnou soustrast.
„Na základě identifikace provedené španělskými orgány bylo potvrzeno úmrtí mladého českého občana, který se nacházel ve vlaku zasaženém tragickou železniční nehodou při Toledu,“ uvedlo v pátek české ministerstvo. To už ve středu uvedlo, že ve vlaku mohl cestovat jeden český občan, kvůli němuž se na nouzovou linku obrátili příbuzní a známí.
Dva vysokorychlostní vlaky se srazily ve středu krátce před devátou ráno u obce Urda v provincii Toledo. Cestovalo v nich na 540 lidí. 69 zemřelo a stovka zraněných musela být hospitalizována. V nemocnicích zůstávají čtyři desítky z nich.
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Provoz na vysokorychlostní trati z Madridu do Andalusie je přerušen v obou směrech a státní železniční dopravce Renfe na tyto vlaky přerušil prodej jízdenek až do prosince. Spojení z Madridu na jih zajišťuje společnost Renfe odklonem vlakových spojů na konvenční trať a náhradní autobusovou dopravou. Aerolinky Iberia a Air Europa posílily spoje z Madridu do Málagy či Sevilly.
Španělský ministr dopravy Óscar Puente už ve středu oznámil, že srážku dvou vysokorychlostních vlaků způsobily chybné pokyny z centrálního dispečerského pracoviště ve stanici Madrid-Atocha.
To převzalo řízení na asi 69 kilometrů dlouhém úseku trati Madrid-Sevilla v půl deváté ráno poté, co vypadl bezpečnostní systém LZB, který má zabránit srážce. V tom okamžiku se na trati zastavilo šest vlaků. Jejich strojvedoucí posléze dostali pokyn z řidícího centra, aby se opět rozjeli.
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Jeden z vlaků ale zůstal stát před stanicí Urda, což jeho strojvedoucí dvakrát ohlásila do řídícího střediska. Na pokyn dispečera se dvakrát neúspěšně snažila restartovat zabezpečovací systém LZB, aby mohla pokračovat v jízdě.
Mezitím už se ale na stejné trati stejným směrem znovu rozjel vlak AVE společnosti Renfe, který zřejmě dostal špatný pokyn pokračovat v jízdě běžnou rychlostí, a do stojícího vlaku zezadu narazil. Podle některých médií přitom platí pravidlo, že po výpadku systému LZB mají vlaky zpočátku jet pouze rychlostí 40 kilometrů za hodinu, aby stačily zastavit v případě překážky na trati.
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Odbory zastupující zaměstnance řídících středisek železniční dopravy, včetně toho v Madridu-Atocha, kritizují náročné pracovní podmínky, nedostatek personálu a silný tlak na dispečery v době špičky.
Středeční nehoda vlaků patří mezi nejtragičtější v Evropě za posledních 50 let. Španělsko podobná nehoda postihla už na začátku letošního roku, kdy na jihu země zahynulo 46 lidí po vykolejení vlaku a srážce s protijedoucí soupravou.