Srážka vlaků severně od Londýna. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

„Policisté nadále zasahují u srážky dvou vlaků na trati v Bedfordu,“ uvedla policie. „Víme, že několik lidí bylo zraněno a jedna osoba bohužel zemřela,“ stojí dále v prohlášení. Nehoda se stala v 17:15 místního času (18:15 SELČ).
Z videí a fotografií na sociálních sítích je patrné, že jeden vlak zřejmě narazil zezadu do druhého, přičemž obě soupravy zůstaly stát na kolejích. Na místě zasahovali záchranáři včetně letecké záchranné služby.
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Útok nožem v britském vlaku: jednoho z podezřelých policie propustila
Personál nemocnice v Bedfordu dostal upozornění, aby se připravil na příjem až 50 zraněných. Odborový svaz pracovníků v dopravě (RMT) ve své zprávě hovoří i o „těžce zraněných“. Podrobnosti však nejsou zatím k dispozici.
Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová uvedla, že je zprávami o srážce vlaků hluboce znepokojena.
Železniční dopravce East Midlands Railway oznámil, že po zbytek dne nebude schopen zajišťovat spoje do Londýna ani z něj.