VIDEO: Srážka lodí strhla jeřáb. Dělníci prchali před padajícími kontejnery

Byl to den neobyčejné smůly. Nestačilo, že do sebe narazily dvě mohutné lodě. Následkem srážky se jedna z nich ještě zabořila do přístavního doku, na kterém stojí v řadě jeřáby.

„Loď měla zarezervované kotviště na molu 66 v přístavu Kao-siung, ale když loď proplula přes molo 70, narazila do přídě lodi Yong Hung (hrubá tonáž 32 720), která tam byla ukotvená. Jeřáb GC8 se následně zhroutil a sousední jeřáb GC6 byl vážně poškozen. Poškozeno bylo také 30 až 50 kontejnerů,“ uvedla správa přístavu ve svém prohlášení.

TheEazyCadet @EazyCadet OOCL Durban destroys two cranes at Kaohsiung Port https://t.co/JWsBVEtiQ8 https://t.co/2kTCEKv1Ip oblíbit odpovědět

Na videu je vidět pád kontejnerového jeřábu GC8. V přístavišti se nakupila hromada rozdrcených kontejnerů.

Podle vyšetřovací zprávy byli v době nehody v troskách uvězněni dva pracovníci. Jako zázrakem však vyvázli bez zranění, v době záchranné akce si pouze jeden z nich stěžoval na bolest v paži.