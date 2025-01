Vypnutý odpovídač? Srážka letounů ve Washingtonu je zvláštní, tvrdí experti

Letoun Bombardier CRJ 701 regionální pobočky letecké společnosti American Airlines, který letěl do americké metropole z města Wichita v Kansasu, se z dosud neznámých příčin ve středu večer východoamerického času (v noci na čtvrtek SEČ) srazil s víceúčelovým vrtulníkem Black Hawk od výrobce Sikorsky před přistáním na letišti Ronalda Reagana.

„Jediné, co vypadá jako jisté, je, že byla dvě letadla v jeden čas na stejném místě ve vzduchu, což určitě být neměla. Všechno ostatní jsou jen spekulace,“ uvedl Jakub Kraus z Fakulty dopravní ČVUT. Po shlédnutí dostupných záběrů nehody se podivil nad tím, že se piloti nezahlédli. „Vrtulník by se měl kolem letiště dívat, co se děje a kde kdo je,“ podotkl Kraus.

Připustil tak možnost, že vrtulník mohl mít vypnutý odpovídač, protože v případě, že by obě letadla měla techniku zapnutou, tak by si nejspíše někdo blížící se situace všimnul, případně by systémy v dopravním letadle hlásily výstrahu. Na detaily se však podle něho bude muset počkat. „Vše je to proto v úrovních spekulací,“ zdůraznil Kraus. Na přesnější detaily nehody je podle něj nutné si počkat.

K riziku podobných nehod pak Kraus řekl, že si žádnou podobnou nevybavuje, že je podle něj skoro nulové. „Bohužel jen skoro,“ podotkl.

Na to, že jsou okolnosti tragické srážky zatím pouze v rovině spekulací, upozornil také mluvčí českého Řízení letového provozu Richard Klíma. Dodal, že vzdušný prostor nad americkým hlavním městem je velice komplexní, jelikož zahrnuje velká letiště, vojenské objekty, vládní budovy a další místa zvláštního významu. „To vše se bude posuzovat, nyní se to proto nedá nějak blíže komentovat,“ připomněl Klíma.

Srážku dopravního letadla s vojenským vrtulníkem ve Washingtonu zřejmě nikdo nepřežil, uvedl ve čtvrtek na tiskové konferenci šéf washingtonských hasičů John Donnelly. Nalezeno podle něj dosud bylo 28 těl, z toho 27 z letadla a jedno z vrtulníku. Na palubě letadla bylo 60 cestujících a čtyři členové posádky, ve vrtulníku tři vojáci. Oba stroje spadly do řeky Potomac.