Pokud nenajdeme řešení, zasáhne armáda, varovala správkyně Hongkongu

7:54 , aktualizováno 7:54

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová varovala, že by čínská armáda mohla zasáhnout, pokud by se situace v Hongkongu ještě zhoršila. Místní úřady ale podle ní dál věří, že situaci zvládnou vlastními silami. Hongkong o víkendu zachvátila další vlna protestů poté, co Lamová demonstrantům zakázala zakrývat si během protestů obličej.