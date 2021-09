Polsko řeší nadřazenost své ústavy nad EU. Polexit nehrozí, říká expert

Je tady možnost, že verdikt soudu bude, že polská ústava je nadřazená právu Evropské unie?

Ano, možné to je, protože obecně platí, že polský Ústavní soud už není nějakou dobu nezávislý a v podstatě jen vykonává příkazy vládnoucí strany Právo a Spravedlnost (PiS). Ta si do ústavního soudu postupně dosadila vlastní lidi včetně svých exposlanců a předsedkyní jmenovala právničku Julii Przylebskou, která je známá svými blízkými kontakty s předsedou strany Jaroslawem Kaczyńskim.

Co by takový verdikt znamenal?

Určitě další prohloubení krize ve vztazích mezi Polskem a EU a pokračování dlouhodobého sporu o dodržování principů právního státu. Tento obecný problém se týká především polského soudnictví. Vláda PiS totiž postupně zpolitizovala soudy, kompletně ovládla Ústavní soud, částečně nejvyšší soud a zlikvidovala nezávislé mechanismy jmenování nových soudců.

Fakticky tak bylo v Polsku narušeno rozdělení výkonné a soudní moci. Vzhledem k tomu, že část soudců některá rozhodnutí i na základě verdiktu evropského Soudního dvora neuznává, došlo k naprostému právnímu chaosu, který nejvíce dopadá na polské občany, kteří se u zpolitizovaných soudů nemusí dočkat spravedlivého procesu.

Bylo by rozhodnutí polského ústavního soudu o nadřazenosti polské ústavy začátkem odchodu Polska z EU?

Opozice to samozřejmě prezentuje tak, že by to znamenalo de facto vystoupení z EU, což je ale podle mého spíše strašení. Polsko-unijní vztahy jsou špatné, proto není Polsko schopné toho na unijní úrovni mnoho prosadit. Ale Polsko podle mého EU rozhodně neopustí, i kvůli veřejnému mínění, které je Unii nakloněno a i současná vláda to ví.

Michal Lebduška Vystudoval Mezinárodní teritoriální studia a Balkánská, euroasijská a středoevropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 2016 působí jako doktorand na Wrocławské univerzitě.



Ve Výzkumném centru Asociace pro mezinárodní otázky se specializuje především na politický a společenský vývoj Polska, Ukrajiny a Běloruska.



Poláci jsou tedy s členstvím v Evropské unii spokojení a chtějí zůstat?

Polsko je tradičně silně proevropskou zemí. Podle průzkumů je dlouhodobě naprostá většina Poláků s členstvím spokojena a okolo 80 procent z nich chce v EU zůstat. Opozice to vnímá a využívá rétoriku, že tyto kroky vlády povedou až k vystoupení z EU.

Má Polsko nějaký důvod pro vystoupení z Evropské unie?

Nemá, Polsko ze svého členství v unii nesmírně profituje. V první řadě přiteklo do Polska obrovské množství finančních prostředků, za druhé polské ekonomice velmi pomohl vstup na společný evropský trh a třetím plus je také volný pohyb pracovní síly v EU, čehož Poláci dobře využili a v západních zemích jich pracuje obrovské množství. I proto je polská veřejnost tak nesmírně proevropská, oni moc dobře vědí, že Polsko ze členství EU těží.

Co bude verdikt, ať už jakýkoliv, znamenat pro polského premiéra Mateusze Morawieckiho, který se s žádostí na Ústavní soud, zda je polská ústava nadřazena právu EU, sám obrátil?

Pro samotného premiéra a vládu verdikt příliš mnoho znamenat nebude a dá se očekávat, že se přizpůsobí aktuálním náladám a tomu, co pro ně bude v daný moment výhodné. Je to spíše prvek vnitropolitického boje v Polsku, který udržuje napětí na politické scéně. Pokud se jeho potenciál vyčerpá, je možné, že celá kauza vyšumí do ztracena a rozhodnutí se odsune na neurčito.