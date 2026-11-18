Člověk se zeptá anglicky, čínská recepční ho odhadne a odpoví rusky. Na ostrově Chaj-nan, „čínské Havaji“, jsou Rusové totiž hlavní a skoro jediná klientela z ciziny. Pláž je jich plná, nápisy v některých restauracích jsou v azbuce, a tak recepční ani nenapadne, že by cizinec mohl být odjinud.
Až se ve čtvrtek sejdou šéfové USA, Číny a Ruska, bude to vypadat, že u stolu se hraje přesilovka dva na jednoho, protože Chaj-nan je metaforou sblížení Rusů a Číňanů. Ale ukazuje taky, že je to trochu jinak. Rusové to tam zaplavují, protože kvůli sankcím nemají tolik míst pro tak levnou tropickou dovolenou, a Číňané chtějí z Chaj-nanu udělat obrovskou pláž pro miliony turistů ročně. Oběma se to hodí.
Zatímco Čína se snaží změnit světový řád postupně a zachovat přitom stabilitu globální ekonomiky, Rusko je na její vkus chuligán, který do vrat prudce kope.