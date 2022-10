Francouzský výrobce cementu podporoval Islámský stát, svou vinu přiznal

Francouzská cementárna Lafarge v úterý u soudu v New Yorku přiznala, že zaplatila miliony dolarů Islámskému státu (IS) a dalším teroristickým organizacím, aby mohla v Sýrii nadále provozovat svou činnost. Zaplatí za to pokutu ve výši 778 milionů dolarů (19,4 miliardy korun). Vyplývá to z posledního soudního slyšení.