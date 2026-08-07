Plameny u Spokane na severozápadě Spojených států od soboty zničily 850 budov a z domovů vyhnaly na 67 tisíc lidí, píší místní média.
U výslechu po svém zatčení Farinacci řekl, že oheň je podle něj mocný a krásný a že „věci, které projdou ohněm, zažívají jakési znovuzrození“, uvedl detektiv okresu Spokane Michael Drapeau.
Muž pro podezření ze založení požáru Old Trails čelí obvinění ze žhářství. Rovněž byl obviněn v souvislosti se čtyřmi menšími požáry z loňského léta a letošního července.
Farinacciho právník ve čtvrtek požádal o posouzení jeho způsobilosti stanout před soudem, než obžalovaný učiní prohlášení o vině. Soudce vrchního soudu okresu Spokane Jeremy Schmidt uvedl, že žádost přezkoumá. Kauce na mužovo propuštění byla zvýšena z milionu na dva miliony dolarů (42,1 milionu Kč).
Farinacci v minulosti strávil deset let ve vězení za zabití svého otce. Na svobodu byl propuštěn v roce 2020.
Když ho policie kontaktovala, založení požáru původně popřel. Při výslechu s Drapeauem se však přiznal i k dalšímu žhářství. Detektivovi řekl, že s sebou vždy nosí marihuanu nebo cigarety, aby měl legitimní důvod mít zapalovač a zápalky. „Ví, že žhářství je trestný čin, po kterém se člověk snadno vyhne dopadení, pokud má čas. A on ho měl,“ uvedl Drapeau.
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Požár u Spokane v USA vyhnal z domovů 60 tisíc lidí. Zničil stovky budov
Sledoval předpověď počasí, aby si vytipoval den, kdy bude horko, větrno a nízká vlhkost vzduchu. Podle detektiva si Farinacci také vyhledával informace o známém sériovém žháři a nakoupil věci k sestavení „časovaného zařízení“ pro založení lesního požáru, včetně zápalek, cigaret a gumiček.
Vybral si sobotu 1. srpna, protože věděl, že bude foukat silný vítr dosahující až 80 kilometrů v hodině. Detektivovi řekl, že věděl, že situace bude špatná, ale tvrdil, že neměl v úmyslu, aby se požár rozšířil v takovém rozsahu. Požáry Old Trails, Autumn Lane a Fairview spálily více než 4 200 hektarů půdy.
Na Farinacciho policii upozornil 64letý Paul Child. Vezl vnuka autem, když u nedalekých kolejí spatřil muže, který jen stál a díval se směrem ke stromům. O deset minut později byl stále na místě. „Vypadal nervózně a člověk měl pocit, že má něco za lubem,“ řekl.