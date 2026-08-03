Požár u Spokane v USA vyhnal z domovů 60 tisíc lidí. Zničil stovky budov

Ve Spokane východě státu Washington a v jeho okolí vypukly tři samostatné požáry. Národní meteorologická služba (NWS) pro tuto oblast vydala varování před extrémním rizikem vzniku požárů kvůli mimořádnému suchu, v regionu je navíc silný vítr.
Místní šerif John Nowels řekl, že vzhledem k rozsahu požárů není vyloučené, že si vyžádaly oběti. „Stále vyhodnocujeme možné ztráty na životech,“ uvedla starostka Brownová. Poznamenala, že nynější požár je nejhorší přírodní katastrofou, které oblast dosud čelila.
Guvernér státu Washington Bob Ferguson řekl, že tento americký region na severozápadním pobřeží USA zažívá čtvrtý rok sucha za sebou a že klimatické změny vytvořily podmínky pro ničivé lesní požáry. Plameny v tomto státě, kde platí stav nouze, dosud zničily přes 101 tisíc hektarů půdy.
Hrozba silného větru a nenadálé evakuace
Úřady vyjádřily obavy ze silného větru, který v neděli pozdě večer přispěl k dalšímu šíření plamenů. V následujících dnech by se měl vítr sice uklidnit, vystřídá ho však teplé a suché počasí. Podle zástupce velitele zásahu Elmquista má nyní největší potenciál dále se šířit požár v oblasti Autumn Lane na severovýchodním břehu řeky Spokane. Nadcházející dny tak přinesou další komplikace a rizika.
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Dopady katastrofy pociťují hlavně samotní místní. Obyvatelka Spokane Christina Overlyová pracovala v sobotu ráno na zahradě, když k ní přispěchali sousedé s tím, že se musí okamžitě evakuovat. Narychlo sbalila věci, nasedla do auta a odjela do bezpečí do Spokane Valley. V neděli už jen se slzami v očích vzpomínala na všechno, co v tom zmatku nestačila vzít s sebou.
„Pořád se jen modlím,“ řekla. „A ne jen za sebe. Šest set zničených domů, to už je obrovské číslo.“
V neděli večer v jednom z evakuačních center ve Spokane stále netušila, v jakém stavu je její vlastní domov. „Nechci se vrátit a vidět jen hromadu sutin,“ dodala.