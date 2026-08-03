Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Požár u Spokane v USA vyhnal z domovů 60 tisíc lidí. Zničil stovky budov

Autor: ,
  9:03
Kvůli lesnímu požáru u města Spokane v americkém státě Washington muselo domovy opustit asi 60 000 lidí. Plameny již zničily na 600 budov. Případné oběti nejsou zatím dostupné, starostka města Lisa Brownová nicméně uvedla, že úřady to stále prověřují.

Ve Spokane východě státu Washington a v jeho okolí vypukly tři samostatné požáry. Národní meteorologická služba (NWS) pro tuto oblast vydala varování před extrémním rizikem vzniku požárů kvůli mimořádnému suchu, v regionu je navíc silný vítr.

Spokane čelí ničivému požáru. Plameny zasáhly obytné čtvrti
V důsledku požárů u města Spokane ve státě Washington muselo své domovy opustit 60 tisíc lidí (2. srpna 2026)
Požáry u města Spokane v americké státě Washington zničily na 600 budov (2. srpna 2026)
Hasiči zápolí s důsledky požáru u amerického mětsa Spokane (2. srpna 2026)
35 fotografií

Místní šerif John Nowels řekl, že vzhledem k rozsahu požárů není vyloučené, že si vyžádaly oběti. „Stále vyhodnocujeme možné ztráty na životech,“ uvedla starostka Brownová. Poznamenala, že nynější požár je nejhorší přírodní katastrofou, které oblast dosud čelila.

Guvernér státu Washington Bob Ferguson řekl, že tento americký region na severozápadním pobřeží USA zažívá čtvrtý rok sucha za sebou a že klimatické změny vytvořily podmínky pro ničivé lesní požáry. Plameny v tomto státě, kde platí stav nouze, dosud zničily přes 101 tisíc hektarů půdy.

Hrozba silného větru a nenadálé evakuace

Úřady vyjádřily obavy ze silného větru, který v neděli pozdě večer přispěl k dalšímu šíření plamenů. V následujících dnech by se měl vítr sice uklidnit, vystřídá ho však teplé a suché počasí. Podle zástupce velitele zásahu Elmquista má nyní největší potenciál dále se šířit požár v oblasti Autumn Lane na severovýchodním břehu řeky Spokane. Nadcházející dny tak přinesou další komplikace a rizika.

VIDEO: Nad lesním požárem vzniklo ohnivé tornádo, oheň se rozšířil desetinásobně

Dopady katastrofy pociťují hlavně samotní místní. Obyvatelka Spokane Christina Overlyová pracovala v sobotu ráno na zahradě, když k ní přispěchali sousedé s tím, že se musí okamžitě evakuovat. Narychlo sbalila věci, nasedla do auta a odjela do bezpečí do Spokane Valley. V neděli už jen se slzami v očích vzpomínala na všechno, co v tom zmatku nestačila vzít s sebou.

„Pořád se jen modlím,“ řekla. „A ne jen za sebe. Šest set zničených domů, to už je obrovské číslo.“

V neděli večer v jednom z evakuačních center ve Spokane stále netušila, v jakém stavu je její vlastní domov. „Nechci se vrátit a vidět jen hromadu sutin,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Požár u Spokane v USA vyhnal z domovů 60 tisíc lidí. Zničil stovky budov

Spokane čelí ničivému požáru. Plameny zasáhly obytné čtvrti

Kvůli lesnímu požáru u města Spokane v americkém státě Washington muselo domovy opustit asi 60 000 lidí. Plameny již zničily na 600 budov. Případné oběti nejsou zatím dostupné, starostka města Lisa...

3. srpna 2026  9:03

Hasiči ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek...

Hasiči v neděli po poledni ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku, s nímž bojovali od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo více než 70 jednotek hasičů. Novinářům to...

30. července 2026  15:58,  aktualizováno  3. 8. 8:22

Kuba se propadla do tmy. Energetická síť znovu zkolabovala, bez proudu je celý ostrov

Kubu postihl další celostátní výpadek elektřiny, třetí za devět dnů. (14....

Kubánská energetická síť v neděli opět zkolabovala. V pondělí o tom informovala agentura AFP s tím, že obyvatelé ostrovní země včetně Havany se ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny. Kuba, která čelí...

3. srpna 2026  7:59

Dron v Belgorodské oblasti zasáhl hřiště. Zabil dítě, další dvě zranil, tvrdí Rusové

Sledujeme online
ilustrační snímek

Ukrajinský dron v neděli zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Belgorodské oblasti, kde zabil jedno dítě a dvě další zranil. Oznámil to tamní úřadující gubernátor Alexandr Šuvajev.

3. srpna 2026  7:39

Do Česka míří vlna extrémních veder. Na konci týdne přijde změna

ilustrační snímek

Česko čeká první polovina týdne ve znamení mimořádných veder. Teploty vystoupí až na 39 °C a meteorologové varují před extrémní tepelnou zátěží. Ochlazení přinesou až přeháňky a bouřky ve druhé...

3. srpna 2026  6:50

Povodně 2002 smetly Prahu. Symbolem tragických záplav je metro a zoo

Praha, Trója - záplavy. Letecký snímek během povodní. 14. srpna 2002.

Povodně v roce 2002 patřily k nejničivějším přírodním katastrofám v Česku. Padlo jim za oběť 17 lidí, v Evropě více než 200. Zasáhly jižní a západní Čechy a pak se šířily dál. Záplavy ničily i Prahu,...

3. srpna 2026  6:48

Dublin se loučí s Glenem Hansardem. Poslední hold může vzdát i veřejnost

Zpěvák a písničkář Glen Hansard (2023)

V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se v pondělí může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glenem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se...

3. srpna 2026  6:29

Severovýchod Egypta zasáhlo zemětřesení, otřesy byly cítit až v Káhiře

Pohled na káhirskou městskou zástavbu z Saladinovy citadely. V pozadí jsou...

Severovýchod Egypta dnes zasáhlo zemětřesení o síle 5,4, uvedla německá geologická služba GFZ. Americká geologická služba USGS informovala o síle 5,3. Oběti ani škody nebyly prozatím hlášeny, napsala...

3. srpna 2026  6:24

Za krizi v Ceutě mohou dezinformace a pašeráci, tvrdí marocká vláda

Španělská armáda odvádí migranty z Ceuty zpět do Maroka. (1. srpna 2026)

Marocká vláda v prvním oficiálním vyjádření k migrační krizi ve španělské Ceutě obvinila z hromadného přechodu hranice pašeráky a šíření dezinformací, přičemž se liší i odhady počtu migrantů, kteří...

2. srpna 2026  21:53,  aktualizováno  3. 8. 6:19

Za zvýšených bezpečnostních opatření začíná festival Prague Pride

Prahou prošel duhový průchod v rámci festivalu Prague Pride. Účastnily se ho...

Šestnáctý ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride začíná v pondělí na pražském Střeleckém ostrově. Vyvrcholením týdenní akce bude duhový průvod, který projde...

3. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Teleflex rozšiřuje výrobu ve Žďáru nad Sázavou a přinese další pracovní místa

Ve spolupráci
Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex

Společnost Teleflex připravuje ve svém závodě ve Žďáru nad Sázavou rozšíření výroby o nový zdravotnický produkt určený pro cévní intervence. Projekt posílí význam místního závodu v rámci mezinárodní...

3. srpna 2026

Digitální měny přicházejí. Eurozónu předběhl Kazachstán

Kazachstánská měna tenge

Na rozdíl od mnoha projektů digitálních měn řady centrálních bank, které zůstávají v pilotní nebo experimentální fázi, Kazachstán už přechází od testování k zavedení do praxe. Od srpna začne tato...

3. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×