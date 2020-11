V Severní Dakotě zvítězil kandidát, který před měsícem zemřel na covid

„Náš milovaný syn včera po krátké bitvě s covidem-19 zemřel. Byl velmi opatrný především proto, že měl pár zdravotních problémů, ale ani tak nebyl schopen se této nemoci vyhnout. Zlomilo nám to srdce. Chtěli bychom, aby si jej lidé pamatovali ne díky tomu, jak zemřel, ale jak žil,“ napsala 6. října Andahlova rodina na Facebooku.



Zdrcení příbuzní dodali, že to byl milý vřelý muž, který chtěl především pomáhat ostatním. Společnosti prý sloužil mnoho let a velmi se těšil na to, že v tom bude pokračovat v parlamentu Severní Dakoty. „Jsme smutní, že už se mu jeho přání nesplní,“ píší Andahlovi blízcí.

Ironií osudu oblíbený rančer volby podle neoficiálních výsledků skutečně vyhrál a stal by se jedním ze dvou nově zvolených zástupců osmého distriktu tohoto amerického státu. Od voličů získal 35,5 procenta hlasů. Jeho republikánský kolega Dave Nehring pak má ještě o pět procent víc.

List The New York Times uvádí, že se Andahlovo jméno nemohlo ze seznamu kandidátů vyškrtnout, protože korespondenční hlasování začalo 18. září a Andahl zemřel o dva týdny později. Už tehdy podle CNN v Dakotě nadnesli otázku, co se stane, když vyhraje.

S řešením přišel tamní generální prokurátor Wayne Stenehjem, podle nějž se Andahlova smrt bude považovat za stejnou situaci, jako když zvolený politik rezignuje nebo odejde do důchodu.

Republikáni by tak měli přijít s náhradníkem, který uvolněné místo zaplní. Ve výběru už je ovšem předešel guvernér Doug Burgum a nového člena komory ve středu vybral sám.

Prohlásil, že došel k závěru, že na to má právo a jako jediný může náhradníka vybrat. Stenehjem to okamžitě označil za nesprávné.

V historii USA už několikrát zesnulý kandidát vyhrál. Jen od roku 2000 se objevilo nejméně pět takových případů, dodává CNN.