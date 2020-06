Vláda USA zaslala milion podpůrných šeků mrtvým, peníze asi vymáhat nebude

Americká vláda ve snaze rychle nalít peníze do ekonomiky zasažené koronavirovou krizí omylem poslala přes milion šeků zesnulým lidem. A to v celkové hodnotě asi 1,4 miliardy dolarů (33,35 miliardy korun). Uvedl to vládní kontrolní úřad (GAO), který je nadstranickým vyšetřovacím orgánem Kongresu.