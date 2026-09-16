Ruské velvyslanectví v USA na žádost agentury Reuters o komentář dosud neodpovědělo.
Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že ruští občané Jurij Chramejev (63), jeho syn Kirill Chramejev (27), Kubánci Oemis Romagoza Durruthy (35) a Yaidel Delgado Suarez (35) a venezuelský občan Angel Eduardo Castro (22) byli obviněni ze spiknutí za účelem financování terorismu. Chramejev, Suarez a Castro byli rovněž obviněni ze spiknutí za účelem spáchání nájemné vraždy.
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Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche novinářům řekl, že součástí spiknutí byl pokus „o vraždu ruského disidenta, o kterém se vyšetřovatelé domnívali, že se nachází v oblasti Washingtonu“.
Podle ministerstva spravedlnosti síť údajně naverbovala několik lidí ve Spojených státech, aby sledovali ruské disidenty, včetně jednoho žijícího v USA a jednoho v Litvě. Jedna z najatých osob podle ministerstva dostala nabídku 40 000 dolarů za likvidaci osoby žijící v USA, zatímco další dostal příslib 25 000 za vraždu v Litvě.