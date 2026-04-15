Spojené státy neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

Washington povolil zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech 12. března, přičemž opatření mělo trvat 30 dní. Sankce na ruskou ropu uvalily USA v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu s cílem omezit příjmy, kterými Moskva válku financuje.
Podle dvou amerických činitelů nechalo americké ministerstvo financí výjimku v tichosti vypršet a neobnovilo ji. Stejně tak podle těchto zdrojů nemá v úmyslu prodloužit obdobnou výjimku na nákup íránské ropy již naložené na tankerech, která má skončit 19. dubna.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý podle TASS uvedl, že Washington neučinil žádné oznámení ohledně možnosti prodloužení povolení na nákup části ruské ropy a ropných produktů ze strany třetích zemí.
Američtí zákonodárci i představitelé některých evropských zemí uvolnění amerických sankcí kritizovali s tím, že tyto výjimky pomohou Rusku v jeho válce proti Ukrajině, uvedl Reuters.
USA a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Lodní doprava v Hormuzském průlivu kvůli riziku íránských útoků téměř ustala.