USA mají ve vazbě muže, který měl sestrojit bombu pro atentát nad Lockerbie

Tragédie v Lockerbie Dne 21. prosince 1988, zažila Evropa dosud nejtragičtější teroristický útok. Nad skotským městečkem Lockerbie explodovalo letadlo Boeing 747 americké společnosti Pan-Am. Zahynulo všech 259 lidí na palubě a také jedenáct obyvatel Lockerbie, kam dopadly trosky.

Až do 11. září 2001 byl exploze nad Lockerbie největším útokem na americké občany. Z 270 obětí jich 180 mělo pas USA. Mezi nimi například pětatřicet studentů Syracuse University, kteří se vraceli ze studijního pobytu v Anglii.

Let 103 z Londýna do New Yorku měl původně startovat v 18:00, ale kvůli hustému provozu nad Heathrow byl o pětadvacet minut posunut. V 18:56 se jumbo objevilo nad anglicko-skotskými hranicemi. Ještě v 19:01 bylo vidět na radarovém zařízení – letělo ve výšce 9 400 metrů a rychlostí 580 km/h.

USA a Velká Británie vydali zatykač na Abdala Basata Alí Midžrahího a jeho krajana Amína Chalífa Fímu už v prosinci 1991. Trvalo ovšem dalších skoro devět let, než se oba dostali před soud. Libyjský diktátor Muamar Kaddáfí je dlouho odmítal vydat. Učinil až tak po slibu, že OSN zruší sankce, které byly mezitím na africkou zemi uvaleny, a že budou souzeni na neutrální půdě.

Proces začal 3. května 2000 v nizozemském Camp Zeistu. Konal se podle skotského práva, takže obviněným hrozil pouze jeden trest. Za útok českou výbušninou semtex byl později odsouzen libyjský důstojník tajné služby Abdal Basat Alí Midžrahí.

Motivem k útoku měla být odveta za americké bombardování libyjských měst Tripolisu a Benghází z roku 1986, které zase bylo reakcí na předchozí teroristický výbuch na diskotéce v Západním Berlíně.