Nadávky, rány, plivance. Asiaté v USA čelí útokům kvůli „čínskému viru“

Američanka Elizabeth Fuscová kvůli koronaviru nejdřív přišla o starší sestru. Pak o staršího bratra. Pak o matku. A po ní ještě i o druhého bratra. Všichni zemřeli v rozmezí týdne.

„Je to absolutně surreální. Byli kořeny našich životů. V momentě, kdy začínáme oplakávat jednoho, zazvoní telefon se zprávou o dalším, kterého nám navždy vzali,“ popsala žena pro CNN.

Nikdy nezapomene na okamžik, kdy jí umírala matka. Fuscová právě volala do nemocnice, když v pozadí slyšela vzrušený ruch. Brzy jí došlo, že se lékaři právě snaží matce zachránit život. Nepodařilo se. „Nikdy se s tím nevyrovnám,“ říká zdrceně.

Smůla, která padla na její rodinu, ještě navíc není u konce. Tři příbuzní ještě leží v nemocnici v New Jersey, dalších devatenáct čeká na výsledky testů na přítomnost koronaviru.

Spojené státy jsou nyní třetí nejvíce zasaženou zemí po Číně a Itálii, lékaři nákazu koronavirem odhalili u zhruba 46 tisíc lidí. Do nejpostiženějších států Kalifornie, New York a Washington vyšle Bílý dům polní nemocnice a Národní gardu, oznámil prezident Donald Trump.

Trump viní Čínu, Američané Asiaty

Šéf Bílého domu v posledních dnech začal nákaze říkat „čínský virus“ a obviňovat Čínu, že situaci nezvládla. Hrozí, že přijdou následky. Jenže v jistém ohledu už se dostavily. V USA se opakuje scénář, který už před časem nastal třeba ve Velké Británii. Deník The New York Times píše, že čím dál víc Číňanů, ale i Korejců či Vietnamců čelí rasistickým poznámkám a fyzickým útokům.

Agresoři je viní ze zavlečení koronaviru do země nehledě na to, že mnozí napadení žijí v USA už mnoho let a s Čínou mají společné jen málo. Zažila to třeba šestadvacetiletá Jüan-jüan Ču ze San Francisca. Cestou do posilovny na ni nejdříve začal neznámý muž pokřikovat nadávky o Číně. Na projíždějící autobus zavolal, ať ji přejede. A nakonec na ni plivnul.

„Nepůsobil divně ani naštvaně. Vypadal prostě jako normální člověk,“ popisuje mladá žena s tím, že ji útok rozplakal. Další američtí Asiaté popisují strach, který je přepadá, když mají jít nakoupit nebo pustit své děti ven. Nenávist se navíc nevyhýbá ani těm, kteří s pandemií bojují v první linii.

Písní proti koronaviru Hvězdy populární hudby reagují na nynější pandemii po svém. Písničkář Neil Diamond na Twitter umístil video, v němž zpívá upravený text písně Sweet Caroline. Místo "Hands, touching hands" (Ruce se dotýkají) se v nové verzi ruce myjí ("Hands, washing hands"). Původní slova o vzájemných dotecích pak nahradil jejich pravý opak. "Don't touch me, I won't touch you (Nedotýkej se mne, já se nebudu dotýkat tebe)," varuje Diamond.

Další americký zpěvák Lionel Richie zase naznačil, že uvažuje o oprášení světového megahitu We Are the World, který vznikl s cílem upozornit na hladomor v Africe. Právě před 35 lety ji Richie napsal společně s králem popu Michaelem Jacksonem. Song pak společně nazpívala téměř padesátka tehdejších popových a rockových hvězd.

Lékař Edward Chew, který vede pohotovost v nemocnici na Manhattanu, si v posledních týdnech všiml, že si před ním pacienti zakrývají obličej. A když se minulý týden vracel z obchodu, obtěžovali jej tři mladí muži, kteří ho pak sledovali až na parkoviště.

Pár dalších příkladů: V Kalifornii útočníci zbili šestnáctiletého mladíka asijského původu, kterého nařkli, že má koronavirus.

V New Yorku napadli Asiatku v roušce. Pachatel na ni zakřičel, že je „nemocná kráva“. Američtí Asiaté podle NYT čím dál víc upouštějí od nošení ústenek, aby nepřitahovali nechtěnou pozornost. A riskují tak nákazu.

V Queensu zase zažil nepříjemný zážitek muž, který pochází z Hongkongu a v USA žije pětatřicet let. Roušku naopak neměl, což se znelíbilo neznámému agresorovi. „Kde máš roušku, do pr*ele?!“ zakřičel na něj a i před jeho desetiletým synem jej udeřil do hlavy.

Vzrůstající rasismus má i další dopady – prodejci zbraní uvádějí, že k nim chodí čím dál více nových zákazníků čínského původu. O střelné zbraně mají ostatně zájem i další Američané a tváří tvář koronavirové krizi se vyzbrojují ve velkém. Obávají se, že pandemie a její ekonomické důsledky způsobí společenský chaos.

Kvůli koronaviru je v karanténě bezmála třetina Američanů. Na 100 milionů lidí by podle nařízení platných v několika státech USA nemělo zbytečně opouštět domovy. Obchody jsou s výjimkou prodeje potravin, paliva a léků zavřené. Podle Trumpa se o dalším postupu rozhodne na konci patnáctidenního plánu, který vyhlásil 16. března.



Starosta New Yorku Bill de Blasio Trumpa za postup v boji s koronavirem v pondělí tvrdě kritizoval. „Všichni Američané si zaslouží upřímnou pravdu. Je to horší a horší a duben a květen budou ještě mnohem horší,“ řekl starosta, podle kterého vláda nedělá dost. „Bude to největší krize na domácí půdě od velké hospodářské krize,“ varoval de Blasio s odkazem na situaci po krachu na newyorské burze v roce 1929.

Varoval také před nedostatkem zdravotnického materiálu, stejně jako guvernér státu Illinois Jay Robert Pritzker. Podle něj si nyní jednotlivé americké státy vzájemně konkurují v boji o dodávky roušek, respirátorů, ochranných obleků či rukavic.