Američtí černoši slaví konec otroctví. Trump tvrdí, že svátek proslavil

Když Trump oznamoval, že svůj první předvolební mítink po vynucené pandemické pauze uspořádá 19. června v Tulse, vůbec netušil, že se hned dvakrát trefil „do černého“.

Volbou tohoto místa i data totiž připomněl dvě události z afroamerické historie, masakr v Tulse a neoficiální svátek Juneteenth. Což v době, kdy v zemi protestují černoši proti diskriminaci a brutalitě policie, bylo podle kritiků nanejvýš necitlivé.

Někteří Trumpa podezírali, že to udělal schválně. Jak sám prezident ovšem v rozhovoru pro list The Wall Street Journal přiznal, až černošský člen tajné služby mu vysvětlil, proč svým mítinkem jen dál rozdmýchává hněv demonstrantů. Podle Trumpa to před oznámením akce nevěděl ani nikdo z jeho týmu.

„Pak zastavil interview a zeptal se jedné asistentky, jestli někdy slyšela o Juneteenth. Odpověděla, že Bílý dům loni vydal prohlášení k oslavám toho dne. Trump opáčil: ‚Oh, opravdu? My jsme udělali prohlášení? Trumpův Bílý dům měl prohlášení? Ok, ok. Dobře,‘“ popisuje list.

Dodává, že prokázaná neznalost prezidentovi nezabránila v tom, aby si tradičně připsal zásluhy za něco, co s ním nemá nic společného. „Udělal jsem něco dobrého: Díky mně je Juneteenth velmi slavný. Je to důležitá událost, důležitý čas. Ale nikdo o tom nikdy neslyšel,“ prohlásil.

Letošní Juneeteenth má pro afroamerickou komunitu ještě větší význam než kdy jindy. A Trump, který podle svých slov „udělal pro černou populaci víc než kterýkoliv jiný americký prezident“, v tom hraje jinou roli, než by si zřejmě přál.

Jste svobodní, řekl generál otrokům na Jihu

Svátek, jehož název se skládá z anglických výrazů pro červen a devatenáctý (June a nineteenth), připomíná události roku 1865. Tehdy do texaského Galvestonu přijel generál vítězné armády po válce Severu proti Jihu spolu se dvěma tisíci federálních vojáků, aby tamním občanům oznámil, že válka skončila, převzal Texas a prosadil už dávno vyhlášené osvobození otroků.

Prezident Abraham Lincoln jim dal svobodu v září 1862 s tím, že prohlášení začne platit 1. ledna následujícího roku. Životy tří milionů černochů v jižanských státech padlé Konfederace včetně Texasu však pokračovaly beze změny. Dokud nepřijel generál Unie Gordon Grange Granger.



„Všichni otroci jsou svobodní. To zahrnuje absolutní rovnost práv a vlastnických práv mezi bývalými pány a otroky. Z dosavadních vazeb mezi nimi se nyní stávají vztahy mezi zaměstnavatelem a najatým dělníkem,“ oznámil podle serveru Juneteenth.com. Mnozí byli v šoku, v ulicích ovšem vypuklo nadšení. Lidé tancovali, zpívali, modlili se.

Zároveň se však ocitli bez prostředků, bez majetku, navíc ve velmi nepřátelském prostředí. „Armáda tam byla i proto, aby zotročení lidé dostali jídlo, léky a přístřeší nutné k tomu, aby přežili. Chránili je také před násilím a obviňováním otrokářů a lidí Konfederace, kteří se stále nevzdali,“ uvádí dokument kanálu Vox.



Někteří nově svobodní černoši tak okamžitě po generálově projevu odešli z plantáží vstříc svobodnému životu někde jinde. „Nat Porterová patřila paní Porterové, jedné z našich bílých sousedek. Když přijeli vojáci, všichni jsme seděli na plotě. Jeden barevný voják se zeptal Nat, jestli s ním nechce odjet. Řekla ano, nasedla na jejich koně a jela. Od té doby jsem ji neviděla ani o ní neslyšela,“ řekla v roce 1941 pamětnice Harriet Smithová.

Výročí se ve městě začalo slavit už od následujícího roku. K oslavám se po Texasu postupně připojilo dalších pětadvacet amerických států, roku 2005 i Kalifornie. V některých však nejde o státní svátek, takže státní instituce zůstávají otevřené a jenom část jejich personálu si bere volno.



Masakr v Tulse pohřbil prosperující černošskou čtvrť

A pokud jde o Tulsu, ani zde si Trump nevybral dobře. Možná ještě hůř než v případě Juneteenth. Město na severovýchodě Oklahomy dodnes pamatuje nejhorší rasově motivovaný zločin v dějinách Spojených států.

Odehrál se téměř přesně šestapadesát let po oslavách v Galvestonu, na přelomu května a června 1921. Dav naštvaných bělochů tehdy vtrhl do černošské čtvrti Greenwood, kde pobil 30 až 300 nevinných lidí a vypálili více než 1 400 domů a obchodů. Přesné počty obětí se neví.

Na deset tisíc lidí se přes noc ocitlo bez domova, do té doby přitom prosperovali. Obchodovali, provozovali restaurace, právní kanceláře. Černošští lékaři přijímali pacienty ve svých ordinacích. Greenwoodu se proto přezdívalo Černá Wall Street.

Ta po masakru přestala existovat a dnes je v jejím místě dálnice. Všechno přitom spustil jeden malý incident na eskalátorech o dva dny dříve. Běloška Sarah Pageová obvinila devatenáctiletého černocha Dicka Rowlanda z napadení. Údajně jí šlápl na nohu. V médiích však napsali, že se ji pokusil znásilnit. Záminka k lynči byla na světě.

Při následné potyčce před budovou soudu zemřel běloch, který se snažil odzbrojit jednoho černošského veterána. V Greenwoodu pak boje pokračovaly až do rána. Dorazila policie i Národní garda a odvážela tamní černochy pryč, což podle Dreisen Heathové z organizace Human Rights Watch o to zjednodušilo kompletní destrukci Černé Wall Street.

Právě do tohoto města Trump umístil svůj mítink. Kritika veřejnosti ho však nakonec přiměla akci o den posunout, aby se nekonala na svátek Juneteenth. Případné demonstranty v pátek na Twitteru varoval, že se s nimi „bude zacházet jinak než předtím v New Yorku, Seattlu nebo Minneapolis“.

Odkázal tak na rasové nepokoje, které se rozlily Spojenými státy po smrti zatýkaného černocha George Floyda. Původně poklidné protesty proti policejní brutalitě se vyostřily nejen rabováním a násilím ze strany protestujících, ale i násilnými zásahy policie.

Mluvčí Trumpovy volební kampaně pak dodal, že prezident nemá nic proti pokojnému protestu, ale že policie zasáhne proti každému, kdo se dopustí nepokojů, rabování, podpalování budov a fyzického násilí.