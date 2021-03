Jezuité se kají za prodej otroků. Vykoupí se fondem na potírání rasismu

Jezuitský řád jen v roce 1838 zotročil 272 lidí, aby mohl splatit dluhy předchůdkyně dnešní Georgetownské univerzity, kterou tehdy vedl. Mnohé otroky koupili pěstitelé cukrové třtiny v Louisianě, uvádí televize CNN s tím, že šlo o největší „transakci“ tohoto rázu v americké historii.

Děkan koleje Thomas Mulledy se o prodeji radil s Vatikánem. V dopise popsal, že z obchodu mohou jezuité získat kolem 500 tisíc dolarů a žádal církevní souhlas.

Nazpět mu přišla úvaha, „zda je lepší trpět finančním úpadkem nebo ztrátou našich duší po prodeji otroků“. Nakonec církev dohodu posvětila vzhledem k tomu, že prodávané rodiny měly zůstat pohromadě a mít možnost se i nadále hlásit ke své víře – záruky ovšem ihned po prodeji zřejmě přestaly platit, píše list The Times.

Nebyla to jediná transakce, už předtím jezuité „rutinně kupovali a prodávali lidi“ a financovali tak své aktivity. Teď slibují, že potomkům otroků přispějí na lepší život. Dobrovolníci prohledali archivy a podařilo se jim identifikovat zhruba dvě stovky otroků prodaných ve zmíněném roce. A téměř osm tisíc jejich příbuzných, přičemž naživu je kolem pěti tisíc z nich.

„Sundali jsme svou ostudnou otrokářskou minulost ze zaprášené police a už ji tam nikdy nebudeme moci vrátit,“ říká předseda řádu v USA a Kanadě Tom Kesicki. Dodává, že rasismus ve Spojených státech potrvá, dokud „budeme dál odvracet oči od historické pravdy a účinků, které na nás dodnes má“.

Vatikán účast církve na prodejích zakázal

V novém fondu má být nejméně 100 milionů dolarů (asi 2,2 miliardy korun), cílem je však až jedna miliarda (22 miliard korun). Peníze mají jít třeba do vzdělání mladých lidí, grantů pro organizace usilující o lepší soužití Američanů různých ras či do péče o seniory. Zakladatelé fondu přitom trvají na tom, že to nejsou přímé reparace konkrétním jedincům.



„Nešlo nám o odškodnění za minulost. Chtěli jsme využít minulost k tomu, abychom se zbavili dědictví otroctví a zmírnili dopad rasismu do budoucna,“ říká úřadující prezident fondu Joe Stewart. Sám přitom patří mezi ty, jejichž předky kdysi duchovní prodali plantážníkům.



Nová iniciativa je jedním z největších pokusů odčinit hříchy otrokářství ze strany amerických institucí a dosud nejzásadnějším, pokud jde o katolickou církev, upozorňuje The Guardian. Peníze chtějí jezuité získat i díky dárcům. Reverend Kesicki doufá, že „všichni, kteří profitovali z otroctví v historii, se budou cítit povoláni“ k tomu, aby také přispěli.

Kesicki podotýká, že „v Evropě tehdy mnozí nechápali, proč se to v Americe děje“.

„Nazýváme to případem morální slepoty. Papež Řehoř XVI. v roce 1839 zakázal katolíkům účastnit se na prodejích otroků a já si občas říkám, jaký na něj měl ten prodej z předcházejícího roku dopad,“ dodává.

K citlivému tématu reparací pro černošské Američany, kteří si následky otroctví minulých generací nesou dodnes, se nedávno vyjádřil i šéf Bílého domu Joe Biden. Ten podpořil iniciativu demokratických zákonodárců, kteří chtějí „studovat možnosti odškodnění Afroameričanů“ v nové komisi.



Už loni na podzim příslušný zákon otevírající cestu pro budoucí možné odškodnění potomků otroků schválila Kalifornie. Ta doufá, že se stane inspirací i pro ostatní americké státy.