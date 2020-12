Nechtěl jsem, aby umřela. Sedmiletý chlapec vytáhl sestru z hořícího domu

Požár zachvátil dům rodiny Davidsonových v noci na 9. prosince. Celá rodina už dávno spala. Kouř nejdřív probudil Nicole Davidsonovou, která zburcovala svého muže. Jenže během pár minut už hořelo tak, že nejmladší dítko, ani ne dvouletá Erin, zůstalo uvězněné ve svém pokoji.

Manželé stihli vytáhnout jen staršího Elijaha a Eliho. „Kouř a oheň byl tak hustý, že jsme neměli jak se k ní dostat. Šli jsme ven, abychom ji vynesli oknem, ale nebylo se na co postavit, takže jsem tam nedosáhl. A tak jsem zvedl Eliho, který vlezl dovnitř a dokázal Erin vytáhnout z kolébky,“ popisuje pro CNN Chris Davidson.

Na nevlastního syna, jehož má pár v péči teprve necelý rok, prý už nemůže být víc hrdý. „Udělal něco, co by nezvládl ani dospělý člověk,“ míní. Sám Eli říká, že si nejdřív nevěřil. „Ale pak jsem řekl: ‚Mám ji, tati.‘ Byl jsem vyděšený, ale nechtěl jsem, aby má sestra zemřela,“ dodal.



Ve chvíli, kdy do New Tazewellu dorazili hasiči, byl celý dům v plamenech. A druhého dne už z něj nezbývalo nic. Rodina tak musí začít znova. „Nikdy jste nebyli pokornější než ve chvíli, kdy nemáte ani vlastní spodní prádlo,“ dodává otec.

Ironií osudu jsou přitom Davidsonovi bývalí hasiči. V posledních letech se jako pěstouni starali už o čtyřiatřicet dětí včetně Eliho. Ani Erin a Elijah však nejsou jejich, manželé obě děti adoptovali.

"I thought I couldn't do it, but then I said, 'I got her, dad,'" the boy says. "I was scared, but I didn't want my sister to die." https://t.co/bnUlXym0ef