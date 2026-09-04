Kdysi se zde odehrála první bitva americké občanské války. No bitva, spíš chaotická řež. Když se u Manassasu v červenci 1861 poprvé střetly Sever a Jih, byly obě armády ještě nezkušené a špatně vyzbrojené, ani jedna strana neměla jednotné uniformy a tehdejší vlajka Konfederace se nápadně podobala zástavě Unie.
Bojovalo se jen pár hodin jízdy od Washingtonu, a tak se na bojiště přijely podívat davy měšťanů a kongresmanů, vyzbrojené piknikovými koši a divadelními kukátky. Když nakonec Jižané přešli do protiútoku a vojáci Unie se dali na útěk, ucpaly silnice opuštěné kočáry washingtonské smetánky, která v panice zahazovala lahve od šampaňského.
Hnutí proti datovým centrům nikoho netěší víc než Čínu.