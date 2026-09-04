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Ameriku zachvátila hrůza z datacenter. Zabíjíte zlatou slepici, hudruje Trump

Adam Hájek
  20:00

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Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě Virginie v USA (23. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Volby do Kongresu dostaly novou zápletku. Američané se totiž začali bouřit proti masivní výstavbě datacenter, která mají pohánět AI revoluci. Změnu voličských nálad vycítili demokraté i republikáni.

Kdysi se zde odehrála první bitva americké občanské války. No bitva, spíš chaotická řež. Když se u Manassasu v červenci 1861 poprvé střetly Sever a Jih, byly obě armády ještě nezkušené a špatně vyzbrojené, ani jedna strana neměla jednotné uniformy a tehdejší vlajka Konfederace se nápadně podobala zástavě Unie.

Bojovalo se jen pár hodin jízdy od Washingtonu, a tak se na bojiště přijely podívat davy měšťanů a kongresmanů, vyzbrojené piknikovými koši a divadelními kukátky. Když nakonec Jižané přešli do protiútoku a vojáci Unie se dali na útěk, ucpaly silnice opuštěné kočáry washingtonské smetánky, která v panice zahazovala lahve od šampaňského.

Hnutí proti datovým centrům nikoho netěší víc než Čínu.

Donald Trump

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