Trump přitvrzuje: Myslím, že bychom měli převzít Washington D.C.

Pod přímou kontrolu Kongresu Spojených států by se podle prezidenta Donalda Trumpa měl dostat federální distrikt District of Columbia (Distrikt Columbie, D. C.), na jehož území se nachází metropole Washington. Novinářům to ve středu večer místního času (v noci na dnešek SEČ) řekl americký prezident Donald Trump. Jako důvody, proč oblast zbavit stávající omezené samosprávy, zmínil vysokou míru kriminality a všudypřítomné bezdomovectví.