Už žádná perzekuce křesťanů. Trump podepsal další exekutivní příkaz

Donald Trump nastupuje do Air Force One na letišti v Las Vegas. (25. ledna 2025) | foto: ČTK

Osmasedmdesátiletý prezident také uvedl, že v čele pracovní skupiny stane ministryně spravedlnosti Pam Bondiová, která bude mít za úkol „okamžitě zastavit všechny formy cílených útoků a diskriminace vůči křesťanům ve federální vládě“. Ty podle něj například na ministerstvu spravedlnosti nebo v rámci Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) byly „hrozné“.

Trump na dvojici náboženských setkání ve Washingtonu také poznamenal, že se jeho vztah s náboženstvím změnil po dvojici pokusů o atentát na jeho osobu, a vyzval Američany, aby vrátili boha do svých životů.

„Cítím, že to ve mně něco změnilo,“ poznamenal o atentátu v Butleru během předvolební kampaně, kdy ho kulka útočníka zasáhla do ucha. „Věřil jsem v boha, ale cítím, cítím to mnohem silněji. Něco se stalo,“ vyjádřil své přesvědčení.

Jak podotýká agentura Reuters, vytvoření pracovních skupin by mohlo vyvolat ústavní otázky týkající se odluky církve od státu. Americká ústava totiž omezuje podporu náboženství ze strany vlády.