Trumpova inaugurace? Čeká se nejmrazivější počasí od roku 1985

Vstup Donalda Trumpa do prezidentského úřadu by mohlo doprovázet nejmrazivější počasí za poslední čtyři dekády. Píší to americká média s odkazem na čtvrteční předpovědi meteorologů. Podle nich by ve Washingtonu v pondělí v poledne místního času mohly panovat teploty kolem šesti stupňů pod nulou. Nízké teploty navíc zdůrazní silnější vítr.