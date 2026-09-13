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Skotové, Velšané a Irové opět zvedají hlavy. Tlačí na protibritská referenda

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  19:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
19 fotografií
Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska se v pondělí sejdou, aby podepsali dohodu, která by mohla nastartovat rozpad Spojeného království. Na summitu v Cardiffu první ministři budou požadovat právo uspořádat referenda o nezávislosti.

Setkání se koná poté, co premiér Andy Burnham naznačil poslancům, že by povolil další skotské referendum, pokud by se objevil „jasný konsenzus“ v jeho prospěch, píše britský deník The Telegraph.

Summit v Cardiffu zároveň přichází jen dva dny poté, co americký prezident Donald Trump při návštěvě Dublinu prohlásil, že by rád viděl Irsko sjednocené. Americký prezident se takto vyjádřil v době, kdy nacionalističtí lídři vyvíjejí tlak na premiéra, který si decentralizaci moci stanovil jako hlavní bod svého programu.

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Skotský premiér John Swinney prohlásil, že Burnham „čelí myšlence, že se zapíše do dějin jako poslední premiér Spojeného království“.

Porážka labouristů ve Walesu v květnových volbách znamená, že nyní jsou poprvé u moci strany usilující o nezávislost ve Skotsku, Walesu i Severním Irsku.

Podle zdrojů deníku The Telegraph je cílem vyvinout na Burnhama větší tlak po jeho vyjádření, že by se ve Skotsku mohlo uskutečnit další referendum o nezávislosti, pokud to bude mít podporu veřejnosti.

12. září 2026
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