Nový český ambasador v Londýně Václav Bartuška se ve čtvrtek setkal s britským králem Karlem III. Monarcha velvyslance přijal v Buckinghamském paláci v Londýně, kde si od něho převzal jeho pověřovací listiny. Bartuška o tom informoval na síti X.
Král Karel III. se setkává s českým velvyslancem Václavem Bartuškou v Buckinghamském paláci v Londýně. (20. listopadu 2025)

„Předkládám své pověřovací listiny Jeho Veličenstvu,“ napsal Bartuška ke snímku s britským panovníkem. Velvyslance na setkání s králem doprovodila jeho manželka, harfistka Kateřina Englichová.

Bartuška, který post ambasadora zastává od léta, na X také uvedl, že mu řada lidí před stěhováním do Londýna doporučovala, aby se podíval na seriál Koruna z dílny společnosti Netflix. „Stejně nám nebudeš rozumět, ale je to zábavné sledovat,“ řekl mu jeden z jeho britských přátel.

Bartuška patřil v roce 1989 mezi studentské vůdce sametové revoluce a ve svých 22 letech se stal následně členem parlamentní vyšetřovací komise listopadových událostí. Do roku byl 2001 generálním komisařem české účasti na Světové výstavě Expo 2000 v německém Hannoveru.

Od roku 2006 až do letoška působil na ministerstvu zahraničí jako zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost a v letech 2010 až 2014 byl také vládním zmocněncem pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín. V Londýně nahradil Marii Chatardovou, jež tam nastoupila v říjnu 2021.

