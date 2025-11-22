„Předkládám své pověřovací listiny Jeho Veličenstvu,“ napsal Bartuška ke snímku s britským panovníkem. Velvyslance na setkání s králem doprovodila jeho manželka, harfistka Kateřina Englichová.
Bartuška, který post ambasadora zastává od léta, na X také uvedl, že mu řada lidí před stěhováním do Londýna doporučovala, aby se podíval na seriál Koruna z dílny společnosti Netflix. „Stejně nám nebudeš rozumět, ale je to zábavné sledovat,“ řekl mu jeden z jeho britských přátel.
Bartuška patřil v roce 1989 mezi studentské vůdce sametové revoluce a ve svých 22 letech se stal následně členem parlamentní vyšetřovací komise listopadových událostí. Do roku byl 2001 generálním komisařem české účasti na Světové výstavě Expo 2000 v německém Hannoveru.
Od roku 2006 až do letoška působil na ministerstvu zahraničí jako zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost a v letech 2010 až 2014 byl také vládním zmocněncem pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín. V Londýně nahradil Marii Chatardovou, jež tam nastoupila v říjnu 2021.