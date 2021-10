Útočí injekcemi, aby ženy mohli zneužít. V Británii dopadli další podezřelé

Podle policie v hrabství Nottinghamshire jsou oba muži podezřelí, že ženám podali preparát s cílem „zranit je, obtěžovat nebo jim ublížit“, napsal v sobotu list The Times. Policisté neuvedli, jakou látku muži údajně ke zdrogování žen použili.

Bezpečnostní síly momentálně vyšetřují 15 případů, ve kterých mladé ženy a muži uvedli, že jim někdo v klubu píchnul do nohy injekci, a nejméně 140 oznámení o drogách v pití.

Britská ministryně vnitra Priti Patelová ve středu požádala policii, aby jí urychleně podala informace k těmto případům. Na sociálních sítích se totiž začala množit svědectví žen, kterým se údajně něco podobného stalo. Na základě toho vznikla kampaň, která vyzývá, aby lidé jeden den v týdnu bojkotovali noční kluby.

„Tato dvě zadržení přicházejí po mé prosbě a po výzvě, aby se lidé přihlásili a nahlásili nám jakékoli incidenty,“ uvedla šéfka policie v Notthighamshire Kathryn Cranerová. „Pokračujeme v důkladném prošetřování všech oznámení, která nám byla předložena, a tato dvě zadržení ukazují, že pracujeme extrémně tvrdě a spolupracujeme s licencovanými podniky,“ dodala.

Zdrogované pití, vyrabovaný účet

V Manchesteru policisté podle listu The Times zadrželi 31letého Seana Howartha, který dal ženě do nápoje kokain. Howarth se setkal se svou 19letou obětí v klubu v Manchesteru v únoru 2019. Do pití ji vhodil drogu. Poté, kdy se jí udělalo zle, ji odvedl do hotelu v Rochdale, kde si rezervoval pokoj. Personálu řekl, že dívka je jeho sestra a že příliš pila.

Poté ji sexuálně napadl, při čemž si pořídil video, a v jejím bezvědomí použil otisk ženina prstu, aby se dostal do aplikace jejího bankovního účtu. Muž převedl celý její zůstatek na svůj vlastní účet.

Později se k činu přiznal. Za podání návykové látky se záměrem spáchat sexuální trestný čin, krádež a podvod a byl uvězněn na sedm let a dva měsíce.

Policie byla v tomto ohledu aktivní i v tomto týdnu. Ve čtvrtek brzy ráno ve městě Lincoln zadržela 35letého muže, který se pokusil dát ženě drogy do pití. Univerzity začaly namátkově prohledávat tašky a testovat nápoje, ke kterým se v barech nikdo nehlásí.

Podle odborníků by útočníci mohli používat benzodiazepiny, mezi které patří i rohypnol. Profesorka Fiona Meashamová, která vede katedru kriminologie na Liverpoolské univerzitě, řekla, že by bylo velmi obtížné někoho v klubu bodnout injekční stříkačkou, ale není to podle ní nemožné, zvlášť když jsou lidé opilí a v davu.