Na jedinou jadernou elektrárnu v arabském světě dopadl dron, ztížil napájení reaktoru

Autor:
  15:50
Po úderu dronu v neděli vypukl požár ve vnějším okruhu jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech (SAE), jediné v arabském světě. Útok si nevyžádal zraněné a nezpůsobil únik radioaktivity, poukázal však na riziko opětovného zažehnutí americko-izraelské války s Íránem, v níž nyní platí křehké příměří.

Jadernou elektrárnu Baráka stavěla ve Spojených arabských emirátech jihokorejská společností KHNP. Na projektu spolupracoval i severoamerický Westinghouse. | foto: Profimedia.cz

K útoku se nikdo bezprostředně nepřihlásil a Spojené arabské emiráty nikoho neobvinily. V posledních dnech však vinily Írán z několika dronových a raketových útoků s tím, jak opět roste napětí v Hormuzském průlivu, klíčové námořní trase pro přepravu ropy, kterou Írán dosud blokuje.

Írán před uzavřením příměří v odvetě za vzdušné údery USA a Izraele opakovaně útočil pomocí dronů a raket na jejich spojence v regionu, včetně ropné a energetické infrastruktury, útok na jadernou elektrárnu je však v nynější válce novinkou.

Jaderný regulační úřad SAE uvedl, že požár neměl žádný vliv na bezpečnost elektrárny. „Všechny bloky fungují normálně,“ uvedl úřad na síti X.

Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ovšem úder způsobil požár v elektrickém generátoru a jeden reaktor je nyní napájen nouzovými dieselovými generátory.

Její šéf Rafael Grossi vyjádřil kvůli incidentu „hluboké znepokojení“ a zdůraznil, že vojenské aktivity ohrožující jadernou bezpečnost jsou nepřijatelné, dodala MAAE.

Jadernou elektrárnu Baráka, která leží na západě emirátu Abú Zabí, postavily SAE ve spolupráci s jihokorejskou společností KEPCO zhruba za 20 miliard dolarů (418 miliard Kč), do provozu byla uvedena v roce 2020. Její čtyři reaktory dokážou nyní pokrýt čtvrtinu celkové energetické spotřeby SAE. Jde o první a jedinou jadernou elektrárnu v arabském světě.

SAE kvůli elektrárně podepsaly striktně vymezenou dohodu se Spojenými státy, v níž se zavázaly vzdát se obohacování uranu i dalšího zpracování vyhořelého paliva, aby rozptýlily případné obavy z vývoje jaderné zbraně. Uran země dováží ze zahraničí. To stojí v kontrastu právě s Íránem, jehož jaderný program je ústředním bodem dlouhodobého sváru Teheránu s USA a Izraelem.

