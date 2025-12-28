Pokud chcete své paní pořídit skutečně výjimečný šperk, zajedťe si na Zlatý trh v Dubaji.
Největší trh se zlatem a drahokamy na světě funguje už od dob, kdy obchodní srdce Blízkého východu bylo jen ospalým přístavem. V jedné jediné uličce zde najdete asi pět set obchodů zaplněných perlami, stříbrnými náušnicemi, diamantovými náhrdelníky – a samozřejmě zlatem ve všech možných podobách.
V posledních dvou letech tu jdou kšefty jako nikdy předtím. Do Spojených arabských emirátů proudí zlato ze Súdánu, padesátimilionové africké země rozvrácené občanskou válkou. Za rok 2024 to bylo celkem 29 tun, tedy o 17 tun více než v roce předchozím. Opačným směrem míří zbraně.
Emiráty si zlatem nechávají platit za svoji vojenskou podporu súdánských milic RSF (Jednotky rychlé podpory). Tato etnicky převážně arabská vojenská struktura na sebe upozornila na konci letošního říjnu, kdy po roce a půl obléhání zmasakrovala civilisty v dobytém městě Fášir.
Jejich velitel přezdívaný Hemedti má v Dubaji velmi dobré kontakty. Před více než deseti lety vedl jednotky súdánských žoldáků, které Emiráty vyslaly v rámci své vojenské intervence do Jemenu. Dnes se těší jejich vojenské i finanční podpoře: drony, systémy protiletecké obrany nebo houfnice proudí do Súdánu přes Čad, Libyi nebo somálskou základnu Bosaso.
Zprávy o podezřelých letech a přeprodávání zbraní nedávno potvrdily záběry, na kterých se jednotky RSF chlubily sestřelením vojenského transportního letounu Il-76. Povstalci k tomu použili čínský systém FK-2000, který jim dodaly právě Spojené arabské emiráty. Pro doplnění: posádka iljušinu byla ruská. To je ta globalizace...
Junta v Chartúmu dokonce tvrdí, že v řadách RSF bojují i kolumbijští žoldáci placení Dubají. Spekulace o jihoamerických kontraktorech bojujících v srdci africké temnoty není zas tak šílená: Emiráty je verbovaly i do svého (nepříliš vydařeného) tažení v Jemenu a stovky Kolumbijců bojují také na Ukrajině, která jimi látá díry v pěchotě.
Ale zpátky k Súdánu: proč se pohádkově bohatí šejkové od Perského zálivu angažují v jedné z nejchudších arabských zemí? Proč si namáčet ruce v konfliktu, který si vyžádal už více než 150 tisíc mrtvých? Abú Zabí zásilky zbraní oficiálně popírá, v kuloárech se ale jeho diplomaté ohánějí potřebou zastavit islamisty.
Připomínají přitom bývalého súdánského prezidenta Umara Bašíra, který během své čtvrt století trvající vlády sponzoroval Hizballáh i Hamás a poskytoval útočiště velitelům al-Káidy včetně Usámy bin Ládina. Emiráty se obávají, že v řadách súdánské junty přetrvávají sympatie s islamisty, a proto ji musí vystřídat někdo spolehlivý – tedy Hemedti.
„Hemedti se v jistém okamžiku stal jejich člověkem. Splňuje představu o silném vůdci. Má vojenské zázemí a je vnímán jako odpůrce islamistických sil. Stejný motiv můžeme vysledovat ve všech regionálních krizích, do kterých se Emiráty zapojily,“ uvedl pro Financial Times odborník na Blízký východ Jean Loup Samman.
Šejkové v Abú Zabí se nástupu islamistů bojí už do arabského jara v roce 2011. Jejich druhý motiv je o dost prozaičtější: v Súdánu mají silné obchodní zájmy, a nejde jen o zlato z Hemedtiho soukromých dolů. Emiráty už během minulého století začaly investovat miliardy dolarů do súdánského zemědělství, protože doma v poušti toho moc nevypěstují a 80 procent potravin musejí dovážet.
Súdán je navíc díky své strategické poloze u Rudého moře mimořádně atraktivní místo pro budování přístavů. Státní společnost Abu Dhabi Ports Group před třemi roky podepsala dohodu o investici šesti miliard dolarů do přístavu Abú Amama. Vládnoucí junta kontrakt po začátku občanské války roztrhala, Emiráty ho však nepochybně budou chtít oživit.
Od Libye po Angolu
Súdán není jedinou africkou zemí, kde se Emiráty vojensky angažují. V sousední Libyi sponzorují generála Haftara, jehož armáda ovládá východní polovinu země s největšími zásobami ropy v Africe. Letos v srpnu úřady v Ceutě zachytily deset člunů vyrobených v Dubaji, které směřovaly do Benghází. Španělé je zabavili, protože to bylo porušení zbrojního embarga.
|
Drony dodané Emiráty také před čtyřmi lety výrazně přispěly k vítězství etiopského premiéra Abyi Ahmeda při jeho tažení proti tigrajským povstalcům. Ale seznam zemí, kam vojenský holding Edge Group sídlící v Abú Zabí dodává své produkty, je daleko delší: Alžírsko, Čad, Mozambik, Angola...
Na druhé straně Rudého moře si Emiráty nedávno připsaly prestižní vítězství v Jemenu. Nejchudší země Arabského poloostrova je po jedenácti letech občanské války na hraně rozpadu a v Adenu ožívá myšlenka na opětovné odtržení Jižního Jemenu. Podporu tzv. Jižní přechodné radě poskytují právě Emiráty.
Za hlavního architekta jejich agresivního nástupu na černý kontinent je podle deníku The New York Times považován šajch Mansúr bin Zajid Ál Nahján. Pětapadesátiletý bratr prezidenta SAE byl doposud znám hlavně jako poněkud tajnůstkářský sběratel luxusních superjachet a dostihových koní, především však jako majitel fotbalového klubu Manchester City.
Doma má na starosti správu centrální banky, státního investičního fondu i ropné společnosti. Dostal za úkol nakupovat západní média, evidentně ve snaze šířit ve světě „měkkou sílu“ Emirátů. Krvavé angažmá v Súdánu a dalších afrických zemích však napovídá, že se neštítí ani tvrdších metod.