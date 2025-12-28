Superjachty, fotbal a masakry civilistů. Emiráty sponzorují války po celé Africe

Autor:
  17:10
Více než sto padesát tisíc mrtvých si už vyžádala občanská válka v Súdánu. Spirálu násilí a masakrů přiživují i dodávky zbraní ze Spojených arabských emirátů, které podporují arabské milice RSF. A není to jediná africká válka, do které se pohádkově bohatí šejci Perského zálivu zapojili...
Abú Zabí. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov na návštěvě u šajcha Mansúra (2019)

Abú Zabí. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov na návštěvě u šajcha Mansúra (2019) | foto: Mikhail Metzel / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Obchod se zlatem v Dubaji. Do Spojených arabských emirátů v roce 2024 dorazilo...
Válka v Súdánu vyhnala na útěk miliony civilistů a vyžádala si více než 150...
Mohamed Hamdan Dagalo
Válka v Súdánu vyhnala na útěk miliony civilistů a vyžádala si více než 150...
101 fotografií

Pokud chcete své paní pořídit skutečně výjimečný šperk, zajedťe si na Zlatý trh v Dubaji.

Největší trh se zlatem a drahokamy na světě funguje už od dob, kdy obchodní srdce Blízkého východu bylo jen ospalým přístavem. V jedné jediné uličce zde najdete asi pět set obchodů zaplněných perlami, stříbrnými náušnicemi, diamantovými náhrdelníky – a samozřejmě zlatem ve všech možných podobách.

V posledních dvou letech tu jdou kšefty jako nikdy předtím. Do Spojených arabských emirátů proudí zlato ze Súdánu, padesátimilionové africké země rozvrácené občanskou válkou. Za rok 2024 to bylo celkem 29 tun, tedy o 17 tun více než v roce předchozím. Opačným směrem míří zbraně.

Emiráty si zlatem nechávají platit za svoji vojenskou podporu súdánských milic RSF (Jednotky rychlé podpory). Tato etnicky převážně arabská vojenská struktura na sebe upozornila na konci letošního říjnu, kdy po roce a půl obléhání zmasakrovala civilisty v dobytém městě Fášir.

Obchod se zlatem v Dubaji. Do Spojených arabských emirátů v roce 2024 dorazilo celkem 29 tun súdánského zlata. Opačným směrem míří drony a protiletadlové systémy.
Válka v Súdánu vyhnala na útěk miliony civilistů a vyžádala si více než 150 tisíc mrtvých. (23. listopadu 2025)
Mohamed Hamdan Dagalo
Válka v Súdánu vyhnala na útěk miliony civilistů a vyžádala si více než 150 tisíc mrtvých. (23. listopadu 2025)
Členové libyjských vojenských sil při bojích s armádou generála Chalífy Haftara (Tripolis, 25. března 2020)
101 fotografií

Jejich velitel přezdívaný Hemedti má v Dubaji velmi dobré kontakty. Před více než deseti lety vedl jednotky súdánských žoldáků, které Emiráty vyslaly v rámci své vojenské intervence do Jemenu. Dnes se těší jejich vojenské i finanční podpoře: drony, systémy protiletecké obrany nebo houfnice proudí do Súdánu přes Čad, Libyi nebo somálskou základnu Bosaso.

Masakr v porodnici. Súdánští povstalci zavraždili přes 460 lidí, WHO je zděšená

Zprávy o podezřelých letech a přeprodávání zbraní nedávno potvrdily záběry, na kterých se jednotky RSF chlubily sestřelením vojenského transportního letounu Il-76. Povstalci k tomu použili čínský systém FK-2000, který jim dodaly právě Spojené arabské emiráty. Pro doplnění: posádka iljušinu byla ruská. To je ta globalizace...

Junta v Chartúmu dokonce tvrdí, že v řadách RSF bojují i kolumbijští žoldáci placení Dubají. Spekulace o jihoamerických kontraktorech bojujících v srdci africké temnoty není zas tak šílená: Emiráty je verbovaly i do svého (nepříliš vydařeného) tažení v Jemenu a stovky Kolumbijců bojují také na Ukrajině, která jimi látá díry v pěchotě.

Ale zpátky k Súdánu: proč se pohádkově bohatí šejkové od Perského zálivu angažují v jedné z nejchudších arabských zemí? Proč si namáčet ruce v konfliktu, který si vyžádal už více než 150 tisíc mrtvých? Abú Zabí zásilky zbraní oficiálně popírá, v kuloárech se ale jeho diplomaté ohánějí potřebou zastavit islamisty.

Připomínají přitom bývalého súdánského prezidenta Umara Bašíra, který během své čtvrt století trvající vlády sponzoroval Hizballáh i Hamás a poskytoval útočiště velitelům al-Káidy včetně Usámy bin Ládina. Emiráty se obávají, že v řadách súdánské junty přetrvávají sympatie s islamisty, a proto ji musí vystřídat někdo spolehlivý – tedy Hemedti.

„Hemedti se v jistém okamžiku stal jejich člověkem. Splňuje představu o silném vůdci. Má vojenské zázemí a je vnímán jako odpůrce islamistických sil. Stejný motiv můžeme vysledovat ve všech regionálních krizích, do kterých se Emiráty zapojily,“ uvedl pro Financial Times odborník na Blízký východ Jean Loup Samman.

Střílejí děti před očima rodičů. Přeživší líčí útěk před hrůzami v súdánském Fáširu

Šejkové v Abú Zabí se nástupu islamistů bojí už do arabského jara v roce 2011. Jejich druhý motiv je o dost prozaičtější: v Súdánu mají silné obchodní zájmy, a nejde jen o zlato z Hemedtiho soukromých dolů. Emiráty už během minulého století začaly investovat miliardy dolarů do súdánského zemědělství, protože doma v poušti toho moc nevypěstují a 80 procent potravin musejí dovážet.

Súdán je navíc díky své strategické poloze u Rudého moře mimořádně atraktivní místo pro budování přístavů. Státní společnost Abu Dhabi Ports Group před třemi roky podepsala dohodu o investici šesti miliard dolarů do přístavu Abú Amama. Vládnoucí junta kontrakt po začátku občanské války roztrhala, Emiráty ho však nepochybně budou chtít oživit.

Od Libye po Angolu

Súdán není jedinou africkou zemí, kde se Emiráty vojensky angažují. V sousední Libyi sponzorují generála Haftara, jehož armáda ovládá východní polovinu země s největšími zásobami ropy v Africe. Letos v srpnu úřady v Ceutě zachytily deset člunů vyrobených v Dubaji, které směřovaly do Benghází. Španělé je zabavili, protože to bylo porušení zbrojního embarga.

Boje utichly, řežba o miliardy začíná. Ropní giganti se vracejí do rozvrácené Libye

Drony dodané Emiráty také před čtyřmi lety výrazně přispěly k vítězství etiopského premiéra Abyi Ahmeda při jeho tažení proti tigrajským povstalcům. Ale seznam zemí, kam vojenský holding Edge Group sídlící v Abú Zabí dodává své produkty, je daleko delší: Alžírsko, Čad, Mozambik, Angola...

Na druhé straně Rudého moře si Emiráty nedávno připsaly prestižní vítězství v Jemenu. Nejchudší země Arabského poloostrova je po jedenácti letech občanské války na hraně rozpadu a v Adenu ožívá myšlenka na opětovné odtržení Jižního Jemenu. Podporu tzv. Jižní přechodné radě poskytují právě Emiráty.

Za hlavního architekta jejich agresivního nástupu na černý kontinent je podle deníku The New York Times považován šajch Mansúr bin Zajid Ál Nahján. Pětapadesátiletý bratr prezidenta SAE byl doposud znám hlavně jako poněkud tajnůstkářský sběratel luxusních superjachet a dostihových koní, především však jako majitel fotbalového klubu Manchester City.

Doma má na starosti správu centrální banky, státního investičního fondu i ropné společnosti. Dostal za úkol nakupovat západní média, evidentně ve snaze šířit ve světě „měkkou sílu“ Emirátů. Krvavé angažmá v Súdánu a dalších afrických zemích však napovídá, že se neštítí ani tvrdších metod.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Ptačí chřipka na Havlíčkobrodsku udeřila v dalším chovu, letos už pojedenácté

Agresivní virus. Pokud se objeví v chovu ptačí chřipka, je třeba utratit i...

Ptačí chřipka postihla další hospodářství společnosti Xaverov v Habrech na Havlíčkobrodsku. Tento rok jde v Česku o jedenácté ohnisko nákazy. Odborníci už minulé úterý utratili 35 tisíc slepic v...

28. prosince 2025  17:02

E-shopy se přibližují zákazníkům, služby však dál zaostávají, říká průzkum

Vánoční nákupy na e-shopech

Více než polovina českých a slovenských e-shopů dnes funguje nejen na internetu, ale také v podobě kamenné prodejny či showroomu. Většina z nich má zároveň vlastní skladové zázemí. Přestože osobní...

28. prosince 2025

Vlak srazil u Havlíčkova Brodu na přejezdu muže, zraněním podlehl

Železniční přejezd

U Havlíčkova Brodu v neděli odpoledne srazil vlak muže, zraněním podlehl. Neštěstí se stalo na železničním přejezdu ve vsi Mírovka. Okolnosti policie zjišťuje. Řekla krajská policejní mluvčí Dana...

28. prosince 2025  15:26,  aktualizováno  16:52

VIDEA TÝDNE: Razie u Vémolových, princ u bezdomovců a Zelenského zloba

Razie u domu Karlose Vémoly.

Jako každou neděli vám i tentokráte přinášíme souhrn nejsledovanějších videí tohoto týdne na portálu iDNES.cz. Nejvíce vás zaujaly úterní záběry, kdy policie provedla domovní prohlídku v domě...

28. prosince 2025  16:30

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je uzavřená

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je...

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v pátek odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice...

28. prosince 2025  15:13,  aktualizováno  16:15

Seděly jí ženy od rány. S mou vizáží hrát svůdnice? smála se Eva Svobodová

Premium
„Nebyla jsem typ na milovnice a princezny, ale stejně jsem si tu svou profesi...

Eva Svobodová patřila mezi nejvýraznější divadelní herečky, film jí ale mohl nabídnout daleko víc zajímavých rolí. Diváci si ji mohou pamatovat nejen ze Švejka a z komedie Drahé tety. Také jistě...

28. prosince 2025

Večer začne v Česku platit výstraha před náledím. Na přelomu roku má vydatně sněžit

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)

Meteorologové v neděli vydali žlutou výstrahu před náledím pro celé území republiky. Platí od osmé hodiny večerní až do pondělních 10:00. V příštím týdnu má v Česku sněžit.

28. prosince 2025  9:44,  aktualizováno  15:56

Čína šlape na paty Spojeným státům. Její studenti jsou odborníci v AI

Slavnostní promoce na univerzitě Čching-chua (Tsinghua) (22. června 2025)

Univerzita Čching-chua v Pekingu patří desítky let mezi nejlepší vzdělávací instituce v oblasti přírodních věd a technologií. Nyní ovšem její studenti dobývají i svět umělé inteligence a šlapou na...

28. prosince 2025

Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku“

Premium
Urolog Marcel Janda vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v jakém stavu je...

Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v...

28. prosince 2025

Ukrajinci mají po ruských útocích opět elektřinu, v nouzi se ocitl milion domácností

Následky ruského útoku na Kyjev (27. prosince 2025)

Ukrajinská elektrárenská společnost DTEK v neděli oznámila obnovení dodávek elektřiny v téměř 748 tisících domácnostech v Kyjevě a 347 tisících domácnostech v okolí. Kvůli sobotním ruským vzdušným...

28. prosince 2025  13:19,  aktualizováno  14:56

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Stát očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách téměř 8,5 miliardy korun

Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi...

Společnost Cendis, která má na starosti systém elektronických známek, očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách 8,46 miliardy korun. Do konce listopadu bylo prodáno 9,36 milionu kusů...

28. prosince 2025  14:56

V Barmě volili v prvních volbách od vojenského puče, účast byla nižší než dřív

V Barmě se konaly parlamentní volby. (28. prosince 2025)

V Barmě se v neděli konaly první parlamentní volby od vojenského převratu v roce 2021. Hlasování je rozdělené do tří kol, poslední se uskuteční 25. ledna. Hlasování se koná v době, kdy ve velké části...

28. prosince 2025  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.