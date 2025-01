VIDEO: V Emirátech nový rok uvítala obří dronová show. Zapsala se rekordy

„Podívaná rozzářila oblohu dechberoucí pyrotechnikou, LED drony, laserovými drony a ohňostroji, to vše v choreografii na hudbu složenou speciálně pro tuto událost,“ oznámilo město na Instagramu.

Silvestrovský program byl nazván Our Story in the Sky (Náš příběh v nebesích) a zobrazoval řadu kulturních symbolů, které emirát symbolizují, včetně rozmanitého ekosystému, lovu perel a mořeplavby, napsal server The National.

Rekordy se podařilo stanovit dronům, které dokázaly zobrazit největší letecký obraz stromu na světě a dosud největší mušli.

Na jedinečné podívané se podílely americká společnost Grucci a britský firma Sky Magic. Druhá jmenovaná měla na starost právě drony, které na událost připravovala bezmála čtyři měsíce.

Na živou show se podle organizátorů přišlo podívat přes sto tisíc místních a návštěvníků.