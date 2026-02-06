Spojenci dál zpevňují vztahy s Grónskem. Francie s Kanadou tam otevřely konzuláty

  20:17
Francie a Kanada v pátek otevřely konzuláty v grónském hlavním městě Nuuku. Snaží se tak prohloubit vztahy uprostřed rostoucího geopolitického napětí poté, co americký prezident Donald Trump projevil svůj zájem o získání strategicky umístěného ostrova.

Diplomatická expanze signalizuje závazek obou zemí posílit svou přítomnost v Arktidě a partnerství s Grónskem, poloautonomním dánským územím. To se stalo středem pozornosti kvůli Trumpovu tvrzení, že kontrola ostrova ze strany USA je prioritou národní bezpečnosti.

Francie a Kanada otevírají konzuláty v grónském hlavním městě Nuuku. (6. února 2026)
Kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová a generální guvernérka Mary Simonová navštívily v pátek Grónsko a zúčastnily se otevření kanadského konzulátu. Setkaly se s dánským ministrem zahraničí Larsem Lokke Rasmussenem a grónskou ministryní zahraničí Vivian Motzfeldtovou v Nuuku, aby projednali spolupráci v oblasti bezpečnosti Arktidy.

Mohou se vojáci vzepřít, kdyby Trump trval na dobytí Grónska silou? Co říká kodex

Kanada oznámila své plány již v prosinci, kdy Anandová uvedla, že země otevře konzuláty v Grónsku a Anchorage na Aljašce v rámci snah o posílení své přítomnosti v Arktidě.

Premiér Mark Carney se rovněž zavázal posílit vojenskou a bezpečnostní přítomnost Kanady v Arktidě.

V Grónsku přistáli první spojenečtí vojáci

Konzulát otevřela i Francie. „Francie znovu potvrzuje svůj závazek respektovat územní celistvost Dánského království,“ uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí v pátečním prohlášení.

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil plány na otevření konzulátu během své loňské návštěvy Grónska, aby tak vyjádřil solidaritu poté, co Trump projevil zájem o koupi Grónska.

Nový generální konzul Jean-Noel Poirier působil dříve ve Vietnamu a naposledy v Libyi a uvedl, že se nejprve zaměří na naslouchání potřebám Gróňanů a na vědecké a kulturní iniciativy.

„Loni jsem byl v Libyi a zažili jsme několik nebezpečných situací. Byli jsme zasaženi minometnými granáty, ale tady nebudu potřebovat neprůstřelnou vestu ani helmu jako v Tripolisu, takže to není žádný problém,“ řekl novinářům.

Francie, jejíž ministr zahraničí má v příštích týdnech navštívit Grónsko, je první zemí Evropské unie, která v Grónsku otevírá generální konzulát. Paříž má na ostrově pouze devět občanů.

