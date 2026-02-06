Spojenci dál zpevňují vztahy s Grónskem. Francie s Kanadou tam otevřely konzuláty

Diplomatická expanze signalizuje závazek obou zemí posílit svou přítomnost v Arktidě a partnerství s Grónskem, poloautonomním dánským územím. To se stalo středem pozornosti kvůli Trumpovu tvrzení, že kontrola ostrova ze strany USA je prioritou národní bezpečnosti.
Kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová a generální guvernérka Mary Simonová navštívily v pátek Grónsko a zúčastnily se otevření kanadského konzulátu. Setkaly se s dánským ministrem zahraničí Larsem Lokke Rasmussenem a grónskou ministryní zahraničí Vivian Motzfeldtovou v Nuuku, aby projednali spolupráci v oblasti bezpečnosti Arktidy.
Kanada oznámila své plány již v prosinci, kdy Anandová uvedla, že země otevře konzuláty v Grónsku a Anchorage na Aljašce v rámci snah o posílení své přítomnosti v Arktidě.
Premiér Mark Carney se rovněž zavázal posílit vojenskou a bezpečnostní přítomnost Kanady v Arktidě.
Konzulát otevřela i Francie. „Francie znovu potvrzuje svůj závazek respektovat územní celistvost Dánského království,“ uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí v pátečním prohlášení.
Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil plány na otevření konzulátu během své loňské návštěvy Grónska, aby tak vyjádřil solidaritu poté, co Trump projevil zájem o koupi Grónska.
Nový generální konzul Jean-Noel Poirier působil dříve ve Vietnamu a naposledy v Libyi a uvedl, že se nejprve zaměří na naslouchání potřebám Gróňanů a na vědecké a kulturní iniciativy.
„Loni jsem byl v Libyi a zažili jsme několik nebezpečných situací. Byli jsme zasaženi minometnými granáty, ale tady nebudu potřebovat neprůstřelnou vestu ani helmu jako v Tripolisu, takže to není žádný problém,“ řekl novinářům.
Francie, jejíž ministr zahraničí má v příštích týdnech navštívit Grónsko, je první zemí Evropské unie, která v Grónsku otevírá generální konzulát. Paříž má na ostrově pouze devět občanů.