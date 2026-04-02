„Spirála smrti se musí zastavit.“ Šéf OSN vyzval k ukončení bojů na Blízkém východě

„Stojíme na pokraji rozsáhlejší války, která by pohltila Blízký východ a měla dramatické dopady na celou planetu,“ řekl Guterres novinářům v New Yorku několik hodin poté, co se americký prezident Donald Trump v televizním projevu adresovaném Američanům snažil válku ospravedlnit. Trump uvedl, že by válka mohla skončit během dvou až tří týdnů. USA podle něj v té době plánují na Írán podnikat velmi tvrdé údery.
Guterres však zdůraznil, že eskalace celou situaci jen zhorší. „Spirála smrti a zkázy se musí zastavit,“ zdůraznil šéf OSN.
USA a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února mimo jiné se zdůvodněním, že se mu snaží zabránit v získání jaderné zbraně. Teherán ale popírá, že by o to usiloval. Írán v odvetě útočí na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhají mu proíránské milice v Iráku a na Izrael útočí také libanonské hnutí Hizballáh či jemenští povstalci. Izraelská armáda rovněž zesílila útoky na Hizballáh a zahájila invazi do Libanonu.
Při izraelsko-amerických úderech zahynulo v Íránu 1606 civilistů, mezi nimi bylo nejméně 244 dětí. Ve středu to uvedla íránská lidskoprávní organizace HRANA, která sídlí ve Spojených státech. V Libanonu izraelské útoky zabily 1318 lidí včetně 125 dětí; zraněných je 3935, oznámilo ve středu libanonské ministerstvo zahraničí.
Podle televize Al-Džazíra při útocích Íránu a libanonského proíránského hnutí Hizballáh v Izraeli zemřelo 24 lidí a další čtyři na okupovaném Západním břehu. Během války zemřelo i 13 amerických vojáků a 27 lidí v zemích Perského zálivu, informovala katarská televize.