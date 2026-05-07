Británie usvědčila dva muže ze špionáže pro Čínu, ta se ohradila

Čínské velvyslanectví v Londýně podle agentury Reuters obvinilo Británii z toho, že obvinění jsou vykonstruovaná. Náměstek britské ministryně vnitra Dan Jarvis uvedl, že si vláda předvolá čínského velvyslance.
Čtyřicetiletý Chi Leung Wai dříve pracoval jako důstojník britské pohraniční stráže a vedl soukromou bezpečnostní společnost. Pětašedesátiletý Chung Biu Yuen pracoval v hongkongském Ekonomickém a obchodním úřadu (HKETO) v Londýně.
Britští prokurátoři uvedli, že Yuen shromažďoval informace o prodemokratických aktivistech a politicích a tyto zprávy pak posílal do Hongkongu. Yuen následně úkoloval Waie, který k nelegálnímu získávání dat zneužíval policejní systémy.
„Činnost, kterou tito muži prováděli jménem Číny, je porušováním naší suverenity a nikdy nebude tolerována,“ uvedl Jarvis ve svém prohlášení. „Budeme i nadále hnát Čínu k odpovědnosti a přímo se ohrazovat proti krokům, které ohrožují bezpečnost lidí v naší zemi. Proto ministerstvo zahraničí předvolá čínského velvyslance, aby jasně dalo najevo, že taková činnost byla a vždy bude na půdě Spojeného království nepřijatelná“ dodal.
Z textové komunikace obou odsouzených podle prokuratury plyne, že kromě aktivistů, které mezi sebou označovali jako „šváby“, se přinejmenším jednou pokusili sledovat také britské poslance či členy vlády. Mezi osoby, o které se oba muži zajímali, patří například hongkongský disident Nathan Law. Hongkongská vláda vypsala odměnu 127 700 dolarů (2,64 milionu korun) za informace vedoucí k jeho dopadení.
V případu figuroval také 37letý bývalý příslušník Britského královského námořnictva Matthew Trickett, který se živil jako imigrační úředník a soukromý detektiv. Ten byl ale krátce poté, co byla trojice obviněna, nalezen mrtev.
Bývalá britská kolonie Hongkong přešla v roce 1997 pod správu Číny, která se přitom v rámci principu „jedné země, dvou systémů“ zavázala ponechat Hongkongu řadu svobod. Podle Londýna i dalších kritiků ale Peking tyto svobody čím dál víc omezuje.