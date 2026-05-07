Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Británie usvědčila dva muže ze špionáže pro Čínu, ta se ohradila

Autor: ,
  20:45
Bývalý hongkongský policista a někdejší důstojník britské pohraniční stráže byli ve čtvrtek v Británii usvědčeni ze špionáže pro Čínu. Shromažďovali informace o hongkongských prodemokratických disidentech žijících v Británii. Oba muži jsou držiteli čínského i britského pasu. Zprávy zahraniční zpravodajské službě předávali v období od prosince 2023 do května 2024.
Fotogalerie4

Někdejší důstojník britské pohraniční stráže Chi Leung Wai, známý také jako Peter Wai, obviněný v Británii ze špionáže pro Čínu. (7. května 2026) | foto: Reuters

Čínské velvyslanectví v Londýně podle agentury Reuters obvinilo Británii z toho, že obvinění jsou vykonstruovaná. Náměstek britské ministryně vnitra Dan Jarvis uvedl, že si vláda předvolá čínského velvyslance.

Čtyřicetiletý Chi Leung Wai dříve pracoval jako důstojník britské pohraniční stráže a vedl soukromou bezpečnostní společnost. Pětašedesátiletý Chung Biu Yuen pracoval v hongkongském Ekonomickém a obchodním úřadu (HKETO) v Londýně.

Někdejší důstojník britské pohraniční stráže Chi Leung Wai, známý také jako Peter Wai, obviněný v Británii ze špionáže pro Čínu. (7. května 2026)
Bývalý hongkongský policista Chung Biu Yuen usvědčený v Británii ze špionáže pro Čínu.
Chung Biu Yuen přichází k soudu Old Bailey v Londýně ve Velké Británii. (6. května 2026)
Chung Biu Yuen přichází k soudu Old Bailey v Londýně ve Velké Británii. (6. května 2026)
4 fotografie

Britští prokurátoři uvedli, že Yuen shromažďoval informace o prodemokratických aktivistech a politicích a tyto zprávy pak posílal do Hongkongu. Yuen následně úkoloval Waie, který k nelegálnímu získávání dat zneužíval policejní systémy.

„Činnost, kterou tito muži prováděli jménem Číny, je porušováním naší suverenity a nikdy nebude tolerována,“ uvedl Jarvis ve svém prohlášení. „Budeme i nadále hnát Čínu k odpovědnosti a přímo se ohrazovat proti krokům, které ohrožují bezpečnost lidí v naší zemi. Proto ministerstvo zahraničí předvolá čínského velvyslance, aby jasně dalo najevo, že taková činnost byla a vždy bude na půdě Spojeného království nepřijatelná“ dodal.

Británie povolila Číně největší ambasádu v Evropě. Odpůrci varují před špionáží

Z textové komunikace obou odsouzených podle prokuratury plyne, že kromě aktivistů, které mezi sebou označovali jako „šváby“, se přinejmenším jednou pokusili sledovat také britské poslance či členy vlády. Mezi osoby, o které se oba muži zajímali, patří například hongkongský disident Nathan Law. Hongkongská vláda vypsala odměnu 127 700 dolarů (2,64 milionu korun) za informace vedoucí k jeho dopadení.

V případu figuroval také 37letý bývalý příslušník Britského královského námořnictva Matthew Trickett, který se živil jako imigrační úředník a soukromý detektiv. Ten byl ale krátce poté, co byla trojice obviněna, nalezen mrtev.

Bývalá britská kolonie Hongkong přešla v roce 1997 pod správu Číny, která se přitom v rámci principu „jedné země, dvou systémů“ zavázala ponechat Hongkongu řadu svobod. Podle Londýna i dalších kritiků ale Peking tyto svobody čím dál víc omezuje.

Vstoupit do diskuse

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Pavel varuje Babiše: Letíme oba na summit NATO, nebo podám kompetenční žalobu

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě....

Prezident Petr Pavel chce po pátečním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámit, že se červencového summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku zúčastní oba, jinak je...

7. května 2026  20:06,  aktualizováno  20:55

Británie usvědčila dva muže ze špionáže pro Čínu, ta se ohradila

Někdejší důstojník britské pohraniční stráže Chi Leung Wai, známý také jako...

Bývalý hongkongský policista a někdejší důstojník britské pohraniční stráže byli ve čtvrtek v Británii usvědčeni ze špionáže pro Čínu. Shromažďovali informace o hongkongských prodemokratických...

7. května 2026  20:45

„Nejsme hodni památky našich dědů.“ Den vítězství jako Putinovo ponížení a slabost

Premium
Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026)

Ruský svátek Dne vítězství nad nacistickým Německem 9. května se stává pro ruského prezidenta Vladimira Putina spíše přítěží. Podle analytiků totiž ukazuje jeho slabost. I podporovatelé války proti...

7. května 2026

Španělsko zabavilo 30 tun kokainu, jde o rekordní množství v rámci Evropy

Ilustrační snímek

Španělská policie zabavila 30 tun kokainu na lodi u Kanárských ostrovů a zatkla 23 členů posádky. Jde o zatím největší množství této drogy, jaké bylo při jedné akci v Evropě kdy zabaveno; cenu...

7. května 2026  19:48

Kameníci omylem zničili rodinný hrob. Rodina řeší, zda zmizely i ostatky

Kameníci zničilili na Olšanských hřbitovech cizí hrob

Na Olšanských hřbitovech v Praze došlo podle pozůstalých k šokujícímu omylu. Kamenická firma odstranila jiný hrob, než který měla. Rodina Viktora Zavřela tvrdí, že přišla o sto let starý rodinný hrob...

7. května 2026  19:24

Nahlásila brutální znásilnění, policisté jí ale nevěřili. Pachatel pak zaútočil znovu

ilustrační snímek

Pražský soud začal ve středu projednávat případ policistů, kteří podle obžaloby neumožnili dívce v roce 2023 ohlásit znásilnění. Po vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) státní...

7. května 2026  19:15

Polský prezident chce referendum o Green Dealu. Lidé mají právo rozhodnout se, tvrdí

Polský prezident Karol Nawrocki (6. května 2026)

Polský prezident Karol Nawrocki, který je znám svým euroskepticismem, chce, aby se v Polsku konalo referendum o klimatické politice Evropské unie známé jako Green Deal. Návrh Nawrockého, který má...

7. května 2026  19:11

Alternativa pro Německo je nejsilnější. Poprvé to uznala i veřejnoprávní televize

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou, v průzkumu veřejného mínění DeutschlandTrend veřejnoprávní stanice ARD poprvé překonala...

7. května 2026  18:49

Drama na Brněnsku. Agresivní muž vylezl na střechu a házel po záchranářích tašky

Agresivní muž házel ze střechy na zem střešní tašky

Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek záchranáři a policisté ve Zbraslavi na Brněnsku, kam vyjeli do rodinného domu k ženě, která potřebovala pomoc. Její převoz do nemocnice zkomplikoval agresivní muž,...

7. května 2026  18:19,  aktualizováno  18:48

Když si ho cení i v zahraničí. Řehka dostal francouzský řád za zásluhy

Karel Řehka (9. dubna 2025)

Francie udělila náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi Národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Šéfovi české armády vyznamenání ve čtvrtek předal francouzský velvyslanec v ČR Stéphane...

7. května 2026  18:42

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Otrávená dětská výživa v Rakousku nebyla životu nebezpečná, ukázal test

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

Množství jedu v dětské výživě nalezené v Rakousku nebylo životu nebezpečné. Zdravotní problémy ale způsobit mohlo. Vyplývá to z posudku, o jehož závěrech dnes informovalo státní zastupitelství v...

7. května 2026  18:39

„Tohle není covid.“ WHO uklidňuje, že šíření hantaviru na lodi nevěstí novou pandemii

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Šíření hantaviru na výletní lodi v Atlantickém oceánu není počátkem nové pandemie ani krize podobné nemoci covid-19. Ve čtvrtek to prohlásila šéfka Světové zdravotnické organizace (WHO) pro prevenci...

7. května 2026  18:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.