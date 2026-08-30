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Nemytí turisté děsí Island. Místní se bojí o slavná termální koupaliště

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  15:17
Geotermální areál a termální koupaliště Modrá laguna na Islandu (5. listopadu...

Geotermální areál a termální koupaliště Modrá laguna na Islandu (5. listopadu 2021) | foto: Profimedia.cz

Luxusní hotel The Retreat u geotermálních lázní Modrá laguna na Islandu (15....
Luxusní hotel The Retreat u geotermálních lázní Modrá laguna na Islandu (15....
Návštěvníci se koupou v geotermální Modré laguně na poloostrově Reykjanes na...
Luxusní hotel The Retreat u geotermálních lázní Modrá laguna na Islandu (15....
11 fotografií
Islanďané mají své veřejné bazény a termální koupaliště za téměř posvátnou součást každodenního života. Po jejich zařazení na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO se ale obávají přílivu turistů. Největší starosti jim dělá otázka hygieny. Před vstupem do vody je totiž na Islandu povinná důkladná sprcha bez plavek.

Když teploty na Islandu vystoupají k patnácti stupňům, považují místní počasí za příjemně letní. V Kópavoguru na předměstí Reykjavíku se lidé scházejí s přáteli, povídají si a rodiče si hrají s dětmi. Ne však v parku nebo na zahrádce restaurace, ale ve veřejném bazénu.

Bazény a horké venkovní vířivky, které většinou využívají hojnost geotermální energie, jsou jedním z center islandského společenského života. Pro místní mají podle britského deníku The Times podobnou roli jako hospody pro Brity. Potkávají se v nich lidé různých generací i společenských vrstev a chodí sem odpočívat po práci.

V prosinci byla islandská kultura veřejných bazénů zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Spolu s ní se na něj dostala například italská kuchyně, švýcarské jódlování či české amatérské divadlo.

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Právě prestižní zápis ale v části Islanďanů vyvolává obavy, že dosud převážně místní prostředí zaplaví zahraniční turisté. A že ne všichni budou ochotni respektovat pravidla, která jsou pro Islanďany samozřejmostí.

Návštěva zdejšího bazénu má totiž svůj pevný řád. Boty zůstávají před šatnou, telefon ve skříňce a před vstupem do vody se každý musí svléknout a důkladně osprchovat bez plavek.

Geotermální areál a termální koupaliště Modrá laguna na Islandu (5. listopadu 2021)
Luxusní hotel The Retreat u geotermálních lázní Modrá laguna na Islandu (15. června 2024)
Luxusní hotel The Retreat u geotermálních lázní Modrá laguna na Islandu (15. června 2024)
Návštěvníci se koupou v geotermální Modré laguně na poloostrově Reykjanes na Islandu. (1. ledna 2006)
Luxusní hotel The Retreat u geotermálních lázní Modrá laguna na Islandu (15. června 2024)
11 fotografií

Protože islandské bazény používají méně chloru než koupaliště v mnoha jiných zemích, je osobní hygiena před vstupem do vody zásadní. Ve sprchách proto bývají dokonce obrázky lidského těla, které návštěvníkům ukazují, kterým místům mají při mytí věnovat zvláštní pozornost.

„Islanďané mají teď opravdu obavy. Od chvíle, kdy jsme se dostali na seznam UNESCO, se bojíme, že bazény budou plné turistů. A co se stane, když budou plné turistů, kteří nebudou chtít být ve sprše nazí?“ popsala fotografka Thordis Erla Agustsdóttir, která islandské bazény dokumentuje více než dvacet let.

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Obavy z přílišného zájmu turistů nejsou v případě památek a tradic UNESCO ničím neobvyklým. Status může místu přinést prestiž a peníze, zároveň ale zvýšit tlak návštěvníků a přispět ke komercializaci původních zvyků.

Islandské veřejné bazény se přitom výrazně liší od známých geotermálních lagun, které už nyní patří mezi turistické atrakce. V lagunách mohou návštěvníci používat telefony a často si mohou přímo ve vodě objednat alkoholické či jiné nápoje. Tradiční městské a vesnické bazény mají mnohem civilnější a komunitnější charakter.

Po celé zemi jich funguje více než 120 a vlastní koupaliště má prakticky každá větší obec či čtvrť.

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Folklorista a profesor Islandské univerzity Valdimar Tryggvi Hafstein, který je spoluautorem knihy o islandských bazénech, tvrdí, že zejména horké vířivky poskytují jinak spíše rezervovaným Islanďanům prostor k rozhovorům s úplně cizími lidmi.

„Pro společnost je zásadní mít místa, kde se lidé setkávají a poznávají. Tady se potkáte s někým, aniž byste to předem plánovali,“ řekl v bazénu Vesturbaerjarlaug na západě Reykjavíku, který navštěvuje například zpěvačka Björk.

Podle průzkumu, který Hafstein provedl v roce 2023, navštěvovalo veřejné bazény 79 procent dospělých Islanďanů. Čtyřicet procent do nich chodilo pravidelně a čtrnáct procent dokonce několikrát týdně.

Geotermální areál a termální koupaliště Modrá laguna na Islandu (5. listopadu 2021)

Tradice koupání na Islandu sahá nejméně do 13. století. Historik a básník Snorri Sturluson například využíval bazén známý jako Snorralaug k setkávání s lidmi i k léčbě svých zdravotních obtíží.

Dnešní podoba islandského plavání se ale začala formovat především ve 20. století. Lidé tehdy ve velkém opouštěli farmy ve vnitrozemí a stěhovali se do rybářských vesnic na pobřeží. Plavat v té době údajně umělo méně než jedno procento obyvatel, což při práci na moři znamenalo vážné riziko.

Po celé zemi proto začaly vznikat bazény, kde se obyvatelé učili plavat. Výuka plavání je dnes pro islandské děti povinná už od šesti let.

„Je to místo, kam se pořád vracíte,“ shrnul Hafstein význam bazénů pro islandskou společnost. „Je to místo, kde vyrůstáte a kde také stárnete.“

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