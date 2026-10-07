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Zadržený exšéf BND byl v kontaktu s agentem Ázerbájdžánu, píše magazín

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  10:38
Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro...

Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže. (6. října 2026) | foto: AP

Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro...
Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro...
August Hanning (2. října 2015)
Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro...
5 fotografií
Bývalý šéf německé rozvědky BND August Hanning, kterého v úterý pro podezření ze špionáže zadržela policie, podle německých vyšetřovatelů zřejmě udržoval kontakty s agentem z Ázerbájdžánu. Hanning je podezřelý, že si přes někdejšího vedoucího své kanceláře v BND Manfreda D. po odchodu ze zpravodajské služby za peníze obstarával tajné dokumenty, na základě kterých sestavil písemnou bezpečnostní analýzu.

Podle generálního státního zastupitelství, které má případ na starosti, byla analýza určená pro „spolupracovníka zpravodajského bezpečnostního aparátu cizí země“.

Němečtí vyšetřovatelé nezveřejnili, o jaký stát šlo. Web magazínu Der Spiegel ale tvrdí, že Hanning analýzu vytvořil pro zástupce ázerbájdžánské tajné služby. Zda adresát materiál od bývalého šéfa BND skutečně obdržel, je předmětem vyšetřování.

Hanningova role v historii zrádců. Skandál německé rozvědky: šéf byl cizí špion

Hanning vedl BND v letech 1998 až 2005, pak působil na vysoké pozici na ministerstvu vnitra. Později přešel do soukromé sféry a pracoval jako bezpečnostní poradce. Der Spiegel píše, že ještě nedávno byl v představenstvu Německo-ázerbájdžánského fóra, což je lobbistické sdružení, které se zasazuje o politickou, hospodářskou a kulturní spolupráci mezi oběma zeměmi.

Policie v úterý kromě Hanninga zadržela jeho někdejšího blízkého spolupracovníka Manfreda D., který údajně nejméně do června 2022 svému někdejšímu nadřízenému za úplatu předal asi 2000 dokumentů z BND.

Der Spiegel uvádí, že 80letému Hanningovi v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do deseti let.

Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky pro podezření ze špionáže

Hanningův případ Der Spiegel v úterý označil za bezprecedentní v německých poválečných dějinách. Místopředseda Spolkového sněmu za Zelené Omid Nouripour uvedl, že kauza ukazuje, jak citlivé je, když lidé, kteří měli ve státním aparátu přístup k tajným informacím, později pracují jako poradci v soukromé sféře.

Požaduje, aby spolková vláda prověřila profesní aktivity někdejších vysoce postavených zástupců tajných služeb a zakázala jim lobbistickou činnost v bezpečnostním oboru. Podobné hlasy zaznívají od zástupců sociálních demokratů a také politici z konzervativní CDU připouštějí, že bude nutné zpřísnit pravidla pro profesní cesty bývalých vysoce postavených představitelů tajných služeb.

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