Podle generálního státního zastupitelství, které má případ na starosti, byla analýza určená pro „spolupracovníka zpravodajského bezpečnostního aparátu cizí země“.
Němečtí vyšetřovatelé nezveřejnili, o jaký stát šlo. Web magazínu Der Spiegel ale tvrdí, že Hanning analýzu vytvořil pro zástupce ázerbájdžánské tajné služby. Zda adresát materiál od bývalého šéfa BND skutečně obdržel, je předmětem vyšetřování.
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Hanningova role v historii zrádců. Skandál německé rozvědky: šéf byl cizí špion
Hanning vedl BND v letech 1998 až 2005, pak působil na vysoké pozici na ministerstvu vnitra. Později přešel do soukromé sféry a pracoval jako bezpečnostní poradce. Der Spiegel píše, že ještě nedávno byl v představenstvu Německo-ázerbájdžánského fóra, což je lobbistické sdružení, které se zasazuje o politickou, hospodářskou a kulturní spolupráci mezi oběma zeměmi.
Policie v úterý kromě Hanninga zadržela jeho někdejšího blízkého spolupracovníka Manfreda D., který údajně nejméně do června 2022 svému někdejšímu nadřízenému za úplatu předal asi 2000 dokumentů z BND.
Der Spiegel uvádí, že 80letému Hanningovi v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do deseti let.
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Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky pro podezření ze špionáže
Hanningův případ Der Spiegel v úterý označil za bezprecedentní v německých poválečných dějinách. Místopředseda Spolkového sněmu za Zelené Omid Nouripour uvedl, že kauza ukazuje, jak citlivé je, když lidé, kteří měli ve státním aparátu přístup k tajným informacím, později pracují jako poradci v soukromé sféře.
Požaduje, aby spolková vláda prověřila profesní aktivity někdejších vysoce postavených zástupců tajných služeb a zakázala jim lobbistickou činnost v bezpečnostním oboru. Podobné hlasy zaznívají od zástupců sociálních demokratů a také politici z konzervativní CDU připouštějí, že bude nutné zpřísnit pravidla pro profesní cesty bývalých vysoce postavených představitelů tajných služeb.