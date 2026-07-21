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Fotograf naháčů chce podpořit LGBTQ+ komunitu. Na Kanárech chystá obří duhu

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  13:46
Umělecký projekt fotografa Spencera Tunicka v hlavním městě Mexika. Na...

Umělecký projekt fotografa Spencera Tunicka v hlavním městě Mexika. Na největším náměstí vyfotil 18 tisíc nahých lidí. (6. května 2007) | foto: Profimedia.cz

Umělecká instalace amerického fotografa Spencera Tunicka s názvem Portrét...
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Umělecký projekt fotografa Spencera Tunicka v hlavním městě Mexika. Na...
36 fotografií
Kontroverzní fotograf Spencer Tunick zavítá na španělské Kanárské ostrovy s dalším „nahatým“ projektem. Instalace nese název Gran Spectrum a jejím cílem je vytvořit největší lidskou duhovou vlajku, kerá by s využitím velkého počtu pomalovaných nahých těl reprezentovala pospolitost a rozmanitost společnosti i komunitu LGBTQ+ v době sílícího globálního útlaku.

Umělecká akce se odehraje v neděli 26. července na třetím největším ostrově Kanárských ostrovů. Na Gran Canarii Tunick seřadí stovky lidí do rozsáhlé kolektivní kompozice a jejich nahá těla pomaluje jedenácti druhy bodypaintingových barev. „Byla to pro mě jedinečná příležitost, protože s bodypaintingem pracuji již deset let, a přesto jsem s tolika barvami pracoval poprvé,“ řekl umělec pro server Metal Magazine.

Projekt Gran Spectrum klade důraz především na pospolitost, rovnost a viditelnost. Právě LGBTQ+ komunita se podle autorových slov stává častým terčem politických diskuzí a diskriminace, přestože sexuální identita „vyzařuje do světa jako spektrum“.

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Do nejnovějšího projektu se mohl zapojit doslova kdokoliv bez ohledu na pohlaví, národnost, rasu či náboženské vyznání. Registrace se prováděly přes internet. Podle autora nemá jít o pouhé symbolické vyjádření queer reprezentace, nýbrž o fyzický a kolektivní projev společné veřejné přítomnosti a rozmanitosti.

„V současné době panuje ve světě situace, kdy je queer komunita démonizována za účelem politického zisku, a to na úrovni nejnižšího společného jmenovatele,“ řekl v rozhovoru pro Metal Magazine.

Gran Spectrum je zároveň výrazem revolty proti stoupajícímu konzervatismu ve Spojených státech. „V Americe platí v mnoha státech velmi přísná pravidla týkající se zobrazení lidského těla v umění ve veřejném prostoru,“ uvedl Tunick.

Umělecký projekt fotografa Spencera Tunicka v hlavním městě Mexika. Na největším náměstí vyfotil 18 tisíc nahých lidí. (6. května 2007)
Umělecká instalace amerického fotografa Spencera Tunicka s názvem Portrét Alhambry 2025 (20. září 2025)
Tisíce nahých lidí zaujímají pozice v ulicích anglického města Hull, aby pózovali známému fotografovi. (9. července 2016)
Umělecký projekt fotografa Spencera Tunicka v hlavním městě Mexika. Na největším náměstí vyfotil 18 tisíc nahých lidí. (6. května 2007)
36 fotografií

Jinými slovy, veřejná nahota je stále tabu. Proto nejen Gran Spectrum, ale všechny jeho umělecké instalace naháčů přetváří kontrolovaný prostor v potentní umělecké plátno. „Je to blesk, výbuch života tváří v tvář konformitě a často i politické a korporátní kontrole,“ sdělil fotograf k nejnovějšímu projektu.

Původně se měl projekt odehrát v písečných dunách oblasti Maspalomas, tam však platí přísné restrikce. Lidé nemají dovoleno do dun vstupovat a vytvářet zde otisky. Tunick se tak musel původního nápadu vzdát. „S místem jsem ale i tak spokojený. Ano, místo je důležité, ale u tohoto díla je důležitější duch lidí a to, že Gran Canaria je již dlouhá léta bezpečným útočištěm pro komunitu LGBTQIA,“ vysvětlil Tunick. Není jisté, kde přesně hodlá svůj projekt zrealizovat.

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Devětapadesátiletý rodák ze státu New York vytvořil projekty ve více než 100 městech po celém světě. Jeho nejnovější instalace byla zrealizována v září minulého roku. Více než 800 dobrovolníků ze Španělska a dalších 25 evropských zemí se natřelo zelenou barvou a pózovali v olivových hájích Granady. Jednalo se o projekt ku příležitosti oslav založení španělského pivovaru Cervezas Alhambra.

Tunickův největší projekt se odehrál v březnu roku 2007. Na největším náměstí hlavního města Mexika nashromáždil více než 18 tisíc účastníků, kteří zvedali ruce, lehali si, dřepěli a jinak pózovali za východu slunce. Dobrovolníky dirigoval s pomocí megafonu.

Umělec se již desítky let zabývá vztahem mezi tělem, veřejným prostorem a identitou. Za své umění byl doma již pětkrát zatčen. Nahá těla v jeho fotografiích boří znaky postavení, společenské třídy, povolání i pohlaví a stávají se součástí dočasné lidské krajiny.

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